Nutricionista recomenda hábitos saudáveis para lidar com os efeitos do calor na estação mais quente do ano

O verão no Hemisfério Sul, que inclui o Brasil, começa oficialmente neste domingo (21), às 12h03 (horário de Brasília). Mas quem mora ou visita João Pessoa já vem sentido os efeitos das altas temperaturas e tem intensificado os passeios às praias ou ambientes com piscina, que são sempre muito convidativos. Porém, os nutricionistas alertam para os perigos da má alimentação e hidratação, tanto em “espaços a céu aberto” (especialmente nos picos de calor) quanto nos ambientes fechados.

De modo geral, as orientações dadas pelos profissionais de saúde para garantir a vitalidade e o bem-estar durante o calor intenso da “estação verão” é manter a hidratação, ter bons hábitos alimentares, usar roupas leves e protetor solar, bem como evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 15h.

De acordo com Adriana Alves, nutricionista da Policlínica Municipal de Mandacaru, beber água constantemente, mesmo sem vontade, é essencial para manter a hidratação. Segundo ela, sentir sede já é indicação de desidratação. “O ideal é beber em média de 2 a 3 litros de água por dia, podendo aumentar conforme a atividade física e exposição ao calor”, explica.

E para se manter hidratado, além do consumo abundante de água, a nutricionista destaca a importância de incluir na dieta bebidas diversas, como água de coco, sucos naturais e chás gelados, além de frutas hídricas, que são aquelas com alto teor de água (melancia, melão, abacaxi, morango, entre outras). A especialista também alerta para a necessidade de evitar bebidas alcoólicas em excesso que, segundo ela, desidrata o corpo. Outra orientação é a diminuição do consumo de refrigerantes e demais bebidas com alto teor de açúcar.

Para aqueles que costumam esquecer-se de se hidratar, em especial ao sair de casa, Adriana Alves aconselha adotar o hábito de levar uma garrafa de água dentro da bolsa. “Ande sempre com uma garrafinha e estabeleça horários para beber a água. Se tiver dificuldade em lembrar, uma opção é colocar lembrete no alarme do celular”, orienta.

Alimentos – Outros alimentos recomendados pela especialista para aproveitar o verão, livre de qualquer intercorrência, são: peixes e frutos do mar frescos; carnes magras, grelhadas ou cozidas com temperos naturais; além de iogurtes e sucos naturais. Já os alimentos a serem evitados, de acordo com ela, são: frituras; alimentos gordurosos, pratos quentes em horários de pico de calor; comidas excessivamente temperadas ou com temperos prontos, industrializados (de alto teor sódico); excesso de doces (que provocam uma série de riscos à saúde); e, por fim, alimentos expostos ao calor (propensos à proliferação de bactérias).

Idosos e crianças – Em época de altas temperaturas, diz a nutricionista, é preciso ter uma atenção redobrada com crianças e idosos. No caso das crianças, Alves lembra que, além do cuidado com a hidratação e alimentação, é preciso “ficar de olho” na conservação de alimentos, especialmente àqueles guardados em bolsas térmicas por longos períodos. Quanto aos idosos, Adriana orienta prestar atenção a possíveis sinais de desidratação, a exemplo de boca seca, tontura e confusão mental. Segundo ela, com o avançar da idade, geralmente se perde a sensação de sede, diminuindo significativamente o consumo de água.

Ela também aponta para os perigos da alimentação fora de casa, especialmente no ambiente da rua. De acordo com a nutricionista, é preciso ter atenção com a procedência e a conservação dos alimentos. “É importante observar se estão bem refrigerados e evitar comer àqueles expostos ao sol. No caso de comidas consumidas nas praias, é preciso ter um cuidado ainda maior. Por exemplo, observar as condições de armazenamento, manipulação e higiene dos locais e, também, dos vendedores. Caso o alimento se mostre com um aspecto inadequado, não consumir”, orienta.

Por fim, Adriana Alves faz questão de frisar que suas dicas para manter a saúde e o bem-estar, em tempos de calor intenso, têm uma abordagem bastante abrangente. Para aqueles que têm deficiências nutricionais ou patologias, a nutricionista aconselha procurar um profissional da área para adequar tais orientações às necessidades individuais de cada um.

Serviços – Em caso de mal-estar provocado por ingestão de alimentos inadequados, as pessoas podem procurar às unidades de saúde da família (USF), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Já durante a noite ou nos fins de semana, é possível se dirigir as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) que funcionam 24 horas. Esses serviços estão localizados nos bairros Jardim Oceania, Bancários, Valentina Figueiredo e Cruz das Armas.