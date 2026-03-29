GESTÃO REALIZA DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO

A Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), de Educação e Cultura (SEMEC) e de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL), “A festa é de todos”.





“O evento foi direcionado para crianças e adolescentes integrantes de projetos sociais e das escolas municipais, e aconteceu durante os festejos do padroeiro São José. A ação contou com acesso ilimitado ao parque, distribuição de sorvete, água, pipoca e algodão doce”, frisou a titular da SEMTHAS, Suzete Pereira, lembrando que álcool em gel e máscaras de proteção pra criançada.





Ainda de acordo com Suzete Pereira, estima-se que mais de 500 crianças participaram da ação, que democratizou o espaço festivo que a cidade vivencia em alusão ao padroeiro São José.