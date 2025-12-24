O feminicida Lindomar Castilho morreu aos 85 anos

Foto/Divulgação RCA.

Lindomar Castilho morreu neste sábado, 20 de dezembro de 2025. A morte do cantor nascido em Goiás foi anunciada pela família, que não divulgou a causa.

Lindomar Castilho pode ser lembrado tanto quanto um cantor de grande sucesso quanto como um feminicida. Ele matou a ex-mulher a tiros em março de 1981.

Lindomar Castilho começou a gravar na primeira metade da década de 1960, quando tinha pouco mais de 20 anos. Seus maiores sucessos são dos anos 1970.

Cantava boleros, música romântica, repertório popularesco, se assim quisermos chamar. Era classificado como brega. Um dos grandes nomes do universo brega.

Quem frequentou lojas de discos durante a década de 1970 há de ter a lembrança das capas dos muitos LPs de Lindomar Castilho, bem como dos seus sucessos.

Mesmo quem não comprou LPs de Lindomar Castilho ouviu Lindomar Castilho. Músicas como Vou Rifar Meu Coração e Você é Doida Demais tocavam direto nas emissoras de rádio AM. E ainda são lembradas por muita gente, 50 anos depois.

Em março de 1981, Lindomar Castilho matou a ex-mulher a tiros, enquanto ela cantava numa boate em São Paulo. Eliane de Grammont tentava retomar a carreira da qual se afastara por causa do machismo de Lindomar.

Lindomar Castilho tinha 41 anos quando matou Eliane de Grammont, de 26 anos. O casal tinha uma filha pequena, Lili, que hoje foi quem noticiou a morte do pai.

O cantor foi preso, condenado por homicídio doloso e cumpriu pena num presídio. Lindomar matou Eliane e, embora tenha tentado, nunca mais fez sucesso.

Feminicídio. Feminicida. Essas palavras não eram usuais em 1981, na época do assassinato de Eliane. Hoje, a notícia da morte leva a gente a dizer categoricamente: Lindomar Castilho cometeu um feminicídio. Lindomar Castilho era um feminicida.