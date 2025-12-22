Consecult faz balanço das ações de 2025 e discute continuidade das políticas culturais para a Paraíba — Governo da Paraíba

Na última reunião ordinária do ano, realizada nesta sexta-feira (19), no Museu de História da Paraíba, Centro de João Pessoa, os conselheiros prestigiaram a troca de guarda da Polícia Militar, com a banda da Polícia Militar da Paraíba. O Consecult fez um balanço das ações de 2025 e tratou sobre a continuidade e o desenvolvimento efetivo das ações de políticas culturais para a Paraíba, também com a implementação do Ciclo 2 dos editais de fomento da Política Nacional Aldir Blanc.

Conselheiros de cultura são responsáveis por levar as demandas da população paraibana para debate e encaminhamento no Consecult, que é formado por membros do poder público e da sociedade civil, em reuniões ordinárias e extraordinárias.

O secretário de Estado da Cultura, Pedro Santos, falou sobre a coesão dos membros do conselho que tomam decisões de forma a descentralizar e regionalizar editais de cultura para que cheguem a mais pessoas em toda a Paraíba. “O que estamos construindo aqui está para além deste plenário. Nos conectamos com as pessoas que fazem cultura do litoral ao sertão da Paraíba, construímos uma ponte muito importante, que a gente pode chamar de descentralização, regionalização ou como bem coloca a ministra da Cultura Margareth Menezes em suas falas, podemos chamar de novas centralidades. No momento em que a gente decide agir nessa direção sabemos que vai gerar um impacto, quando a gente opta por descentralizar, por regionalizar com editais que contemplam muitas pessoas de várias cidades, culmina em um resultado com impacto real da nossa decisão política que transforma a realidade das pessoas”, frisou.

E completou, “é muito importante falar disso, porque quando isso acontece impacta positivamente, é alcançar o sentimento de pertencimento das pessoas em seus próprios locais como fazedores de cultura. É olhar para o interior do estado e ver as coisas acontecendo e as pessoas se apropriando disso. Então, eu sou muito feliz por poder estar hoje na condição de secretário de Cultura e poder ver isso se materializando na ponta, poder ver as pessoas sentindo orgulho das suas produções artísticas, das pessoas consumindo cultura e tendo orgulho dos seus territórios”.

Pedro Santos também falou sobre a responsabilidade da composição atual do conselho para os próximos anos. “Um espaço dessa natureza, não é dado, não é pronto, ele é aperfeiçoado, é tentativa e erro e precisa melhorar. Hoje é o melhor que nós temos, é o melhor momento do conselho. Quero reforçar que entre erros e acertos praticamos a transparência em todos os processos. Este conselho, ao alcançar essa marca histórica de 12 mil votantes espalhados por toda a Paraíba nesta eleição, se configura como um ativo político na defesa da política pública, o que afere ainda mais responsabilidade aos senhores e às senhoras que vão continuar. Há um ativo em defesa da política pública cultural e temos que estar atentos para que os avanços até aqui não retroajam”, ressaltou.

Nova composição do conselho – Na oportunidade, foram dadas as boas-vindas aos novos conselheiros que vão compor o Consecult no biênio 2026/2028. O pleito de 2025 elegeu doze titulares e onze suplentes e teve mais de 12 mil votos. 48 cidades da Paraíba receberam urnas, em uma eleição acessível, que acolheu votos de todas as pessoas que quiseram exercer sua cidadania cultural.

A primeira regional de cultura que abrange as cidades de João Pessoa, Bayeux, Baía da Traição e Marcação teve um total de 2.305 votos. Eleitos Rodolfo Potiguara e Célia Domiciano (suplente). Na segunda regional: Guarabira, Alagoa Grande, Bananeiras e Dona Inês, foram 999 votos. Eleitos Handerson Nascimento e Joilson Custódio (suplente).

Na terceira regional: Campina Grande, Alcantil, Cabaceiras e Esperança com total de 1.121 votos. Eleitos Erasmo Rafael e Heverton Rafael (suplente). Na quarta regional: Cuité, Picuí, Nova Floresta e Sossego teve 898 votos. Eleitos Eduardo Farias e Gorete Lira (suplente). Na quinta regional: Monteiro, Assunção, Sumé e Taperoá foram 469 votos. Eleitos Ivandro Sales e Guadalupe Merki (suplente).

Na sexta regional: Patos, Mãe D’água, Santa Luzia e São Mamede foram 1.397 votos. Eleitos Hiury Souza e Noninho (suplente). Na sétima regional: Itaporanga, Coremas, Nova Olinda e Serra Grande foram 1.210 votos. Eleitos Demetrios Caxias e Adailton Nunes (suplente). Na oitava regional: Catolé Do Rocha, Bom Sucesso, Riacho dos Cavalos e São Bento, Genaldo Lima foi o único inscrito da regional e recebeu 346 votos. Na nona regional: Cajazeiras, Poço Dantas, Poço José de Moura e Triunfo teve 420 votos. Eleitos Rafaella Lopes e Angela Duarte (suplente). Na décima regional: Sousa, Nazarezinho, Paulista e Pombal foram 630 votos. Eleitos Luiz Cacau e Cleyson Gomes (suplente).

Na décima primeira regional: Princesa Isabel, Manaíra, Tavares e Teixeira foram 1.773 votos. Eleitos Sandro Mandú e Ari Nóbrega (suplente) e na décima segunda regional de cultura: Itabaiana, Pilar, São Miguel de Taipu e Umbuzeiro com 645 votos. Eleitos Márcio Lins Semear e Eduardo Nask (suplente).

Saiba mais – O Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba é um órgão colegiado do Sistema Estadual de Cultura, com atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, cuja finalidade é promover a gestão democrática da Política Estadual de Cultura. É constituído por 24 membros titulares e igual número de suplentes, sendo 50% do poder público e 50% composto da sociedade civil, ligados aos setores artístico-culturais, escolhidos dentre pessoas com efetiva contribuição na área cultural, de reconhecida idoneidade, residentes no Estado da Paraíba e nomeados por Ato Governamental.

A reunião foi transmitida ao vivo e a íntegra já está disponível no canal do YouTube da Secult-PB.