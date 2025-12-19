Sine-JP oferece 931 vagas, com destaque para telemarketing, linha de produção e atendente de lanchonete

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 931 vagas, que estarão disponíveis entre os dias 15 a 19. Três profissões se destacam pelo maior número de oportunidades: atendente de telemarketing, alimentador de linha de produção e atendente de lanchonete. O cargo de atendente de telemarketing, com 500 vagas, é o que mais oferece chances aos candidatos.

Todas as oportunidades exigem Ensino Médio completo, porém não pedem experiência, abrindo portas para quem busca o primeiro emprego. As empresas solicitam apenas boa digitação, residência em João Pessoa e, no caso dos homens, apresentação do certificado de reservista. Algumas vagas também exigem cadastro prévio no site da contratante.

Em segundo lugar aparece a função de alimentador de linha de produção, com 43 vagas. Para concorrer, o candidato precisa ter Ensino Médio completo, mas as exigências de experiência variam conforme a vaga. Parte delas não exige experiência em carteira, enquanto outras pedem 6 meses comprovados na CTPS, além de disponibilidade para mudanças de horário, conforme a demanda da fábrica.

Já a terceira função com maior número de oportunidades é a de atendente de lanchonete, com 35 vagas distribuídas em diversas empresas da Capital. A escolaridade varia entre Fundamental completo, Médio incompleto ou Médio completo, dependendo da vaga. A maior parte delas não exige experiência, sendo destinadas ao primeiro emprego, especialmente em redes de fast food. Apenas algumas poucas oportunidades pedem 6 meses de experiência.

Outros cargos em evidência são: auxiliar de logística – 12 vagas, balconista – 14 vagas, chapeiro – 6 vagas, confeiteiro – 7 vagas, motorista de caminhão – 14 vagas, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações – 15 vagas, operador de caixa – 7 vagas, padeiro – 24 vagas, servente de pedreiro – 10 vagas, servente de obras – 20 vagas e vendedor pracista – 14 vagas.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultados no Painel da Empregabilidade ou pelo telefone (83) 98654-8978.