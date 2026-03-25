São José do Seridó recebe 200 cestas básicas para famílias da zona rural afetadas pela estiagem

Nesta manhã, 11/12, o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, junto com a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil, contemplou o município de São José do Seridó com 200 cestas básicas.





Estas cestas são destinadas exclusivamente às famílias da zona rural do nosso município.

Uma ação direcionada exclusivamente às famílias que vivem em insegurança alimentar em decorrência a estiagem prolongada.





Esta ação é uma parceria entre o MDS, Governo do estado, Secretaria Municipal de Assistência Social, secretaria municipal de Agricultura, coordenação municipal da defesa cívil e apoio da gestão Municipal.