‘Dia D’ de multivacinação acontece neste sábado; veja locais em João Pessoa e Campina Grande

João Pessoa vacina contra doenças respiratórias e contra dengue em pontos móveis nesta sexta-feira (24).

O último “Dia D” de multivacinação de 2025 na Paraíba acontece neste sábado (13). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), serão mobilizados 663 pontos de atendimento no estado para garantir a atualização das cadernetas de vacinação.

LEIA TAMBÉM:

A ação de multivacinação tem como objetivo ampliar o acesso da população paraibana aos imunizantes e fortalecer as coberturas vacinais em todo o estado.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba reuniu os locais de vacinação disponíveis nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Locais de vacinação em João Pessoa

Home Center Ferreira Costa

Todas as doses do calendário de rotina;

Influenza (Toda população acima de 6 meses);

Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.

Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Todas as doses do calendário de rotina;

Influenza (Toda população acima de 6 meses);

Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados

Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Todas as doses do calendário de rotina;

Influenza (Toda população acima de 6 meses);

Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados

Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (CMI)

Todas as doses do calendário de rotina;

Influenza (Toda população acima de 6 meses);

Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.

Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 8h às 12h

Policlínicas Municipais

Todas as doses do calendário de rotina;

Influenza (Toda população acima de 6 meses);

Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.

Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as doses do calendário de rotina;

Influenza (Toda população acima de 6 meses);

Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.

Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 8h às 12h

Locais de vacinação em Campina Grande

Parque da Criança

Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;

Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).

Horário: 8h às 16h

Casa da Vacina (Hospital Municipal Pedro I)

Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;

Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).

Horário: 8h às 20h

Praça da Bandeira

Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;

Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).

Horário: 8h às 20h

Ação Social da Igreja Verbo da Vida – Estação Velha

T odas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;

HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;

Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto)

Horário: 8h às 20h

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlín icas e ISEA