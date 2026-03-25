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‘Dia D’ de multivacinação acontece neste sábado; veja locais em João Pessoa e Campina Grande

admin1

João Pessoa vacina contra doenças respiratórias e contra dengue em pontos móveis nesta sexta-feira (24).

O último “Dia D” de multivacinação de 2025 na Paraíba acontece neste sábado (13). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), serão mobilizados 663 pontos de atendimento no estado para garantir a atualização das cadernetas de vacinação.

LEIA TAMBÉM:

A ação de multivacinação tem como objetivo ampliar o acesso da população paraibana aos imunizantes e fortalecer as coberturas vacinais em todo o estado.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba reuniu os locais de vacinação disponíveis nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Locais de vacinação em João Pessoa

Home Center Ferreira Costa

  • Todas as doses do calendário de rotina;
  • Influenza (Toda população acima de 6 meses);
  • Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.
  • Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes
  • Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

  • Todas as doses do calendário de rotina;
  • Influenza (Toda população acima de 6 meses);
  • Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados
  • Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes
  • Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

  • Todas as doses do calendário de rotina;
  • Influenza (Toda população acima de 6 meses);
  • Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados
  • Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes
  • Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (CMI)

  • Todas as doses do calendário de rotina;
  • Influenza (Toda população acima de 6 meses);
  • Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.
  • Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes
  • Horário: 8h às 12h

Policlínicas Municipais

  • Todas as doses do calendário de rotina;
  • Influenza (Toda população acima de 6 meses);
  • Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.
  • Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)
  • Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes
  • Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

  • Todas as doses do calendário de rotina;
  • Influenza (Toda população acima de 6 meses);
  • Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados.
  • Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)
  • Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes
  • Horário: 8h às 12h

Locais de vacinação em Campina Grande

Parque da Criança

  • Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;
  • Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).
  • Horário: 8h às 16h

Casa da Vacina (Hospital Municipal Pedro I)

  • Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;
  • Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).
  • Horário: 8h às 20h

Praça da Bandeira

  • Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;
  • Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).
  • Horário: 8h às 20h

Ação Social da Igreja Verbo da Vida – Estação Velha

  • Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;
  • Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto)
  • Horário: 8h às 20h

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlínicas e ISEA

  • Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização;
  • HPV para o público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;
  • Sarampo (1 a 59 anos, não vacinados ou com esquema incompleto).
  • Horário: 8h às 12h

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