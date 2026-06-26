GESTÃO MUNICIPAL CONCLUI MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS EDILZA DIAS

Dando sequência ao processo de modernização e expansão da iluminação pública, a Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), concluiu ação na Praça de Eventos Edilza Dias, localizada no bairro Beira Rio.





“Na oportunidade, instalamos três refletores na parte mais ao fundo da praça, na extremidade da rua José Menino e substituímos todas as lâmpadas dos postes, que em outrora eram de vapor de mercúrio, por lâmpadas de led”, afirmou o titular da SEMOPIT, Kleber Costa, mostrando que a Praça recebeu ao todo 11 novas lâmpadas de led.





Para o prefeito Jackson Dantas, a substituição das lâmpadas por led é de grande importância para toda comunidade, pois além da maior luminosidade, segurança e conforto, gera economia e causa menos impacto ao meio ambiente.





AVANÇOS





Em São José do Seridó as ruas Vicente Pereira e Cícero Dantas, e a avenida Miguel Cirilo já contam com iluminação 100% em led.





“Se tratando da avenida Miguel Cirilo, além da nova iluminação nossa gestão também está investindo na ampliação de rede e logo em breve teremos uma avenida bem mais iluminada e bonita para nossos conterrâneos e visitantes”, destacou o prefeito Jackson Dantas.





Ainda de acordo o prefeito, em março deste ano a iluminação da avenida Miguel Cirilo foi toda substituída por led. Já em setembro, as luminárias dos postes de ferro da avenida foram substituídas por luminárias mais potentes e a rede foi estendida para os postes existentes entre o Posto Santana III e o bar de Tiquinho.