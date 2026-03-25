Chefe de núcleo do Comando Vermelho é presa em Cabedelo

Polícia Federal da Paraíba investiga crimes de abuso sexual infanto-juvenil.. Divulgação

A chefe do núcleo de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho na Paraíba, Ariadna Thalia, conhecida como “Arroto de Urubu”, foi presa nesta sexta-feira (12), em Cabedelo, de acordo com a Polícia Federal. Ela também é investigada pelos envolvimento em crime violento e influência de facção em pleito eleitoral.

As investigações são conduzidas tanto pela Polícia Federal como pela Polícia Civil da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, ela estava com um mandado de prisão em aberto desde a operação Asfixia, realizada no final de setembro, que cumpriu 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de mais R$ 125 milhões.

Na época, Ariadna estava foragida no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, tendo voltado à Paraíba recentemente e se entregado à Polícia Militar nesta sexta (12), que encaminhou ela para sede da Polícia Federal.

Já a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil investiga ela pelos crimes de lavagem de dinheiro e crimes violentos. De acordo com o delegado Elton Vinagre, ela ainda não foi ouvida sobre esses crimes porque ainda está na Polícia Federal, onde aguarda a audiência de custódia.

Pela Polícia Federal ela é investigada por influência de facção criminosa no pleito municipal de Cabedelo. Os crimes investigados são: constituição de organização criminosa, uso de violência para coagir o voto, ameaça, lavagem de dinheiro e peculato, dentre outros.

Comando Vermelho na Paraíba

De acordo com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a facção criminosa era dividida em três núcleos, o de comando, a célula responsável por lavar dinheiro e o setor pela operacionalização.

Conforme a Polícia Civil, a facção tem ramificações principalmente em Cabedelo, Campina Grande e Bayeux e era uma dissidência de uma outra facção criminosa conhecida no estado, chamada “OKD”, que teve as chefias “cooptadas” pelo Comando Vermelho para atuar na Paraíba.

O núcleo gerencial era formado por duas pessoas. O chefe da organização criminosa, Flávio de Lima Monteiro, mais conhecido como “Fatoka” e também a parente dele, Flávia Santos Lima, identificada como “braço direito” do chefe da organização.

Já o núcleo é coordenado a partir do Rio de Janeiro. A ramificação utiliza empresas fantasmas e de fachada para movimentar volumes financeiros milionários, sem lastro em capacidade econômica declarada.

A chefe do núcleo de lavagem de dinheiro é Ariadna Thalia, conhecida como “Arroto de Urubu”. Ela ascendeu ao comando dessa parte do grupo criminoso, de acordo com a polícia, pela morte anterior de um contador da facção. A suspeita também está foragida no Complexo do Alemão, conforme as investigações.

Adolescentes foram espancados a mando de Ariadna

No dia 28 de outubro, quatro adolescentes foram sequestrados e espancados em Cabedelo, na Grande João Pessoa. De acordo com a tenente-coronel Viviane Vieira da Polícia Militar, a ação teria sido ordenada por Ariadna.

Segundo a tenente-coronel, os quatro jovens foram de trem de Santa Rita até Cabedelo, onde foram até o dique, local que atrai muitos visitantes por causa da vista do pôr do sol. Ao chegarem no dique, como são de Santa Rita, área dominada por grupo rival, os adolescentes foram abordados e levados à força para um imóvel onde aconteceram as agressões.

“Foram abordar para saber o intuito das pessoas no local. Como viram que eram estudantes, Thalia ordenou a disciplina nos quatro adolescentes”.

Um dos adolescentes foi agredido com pregos nas costas e precisou ser socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. As vítimas também tiveram os celulares roubados. A Polícia Militar conseguiu encontrar o imóvel para onde os adolescentes foram levados e identificar um dos suspeitos.