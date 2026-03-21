Tiquinho Soares é alvo do Coritiba para a próxima temporada

Após uma temporada sem muito brilho no Santos, o paraibano Tiquinho Soares não deve permanecer no clube paulista em 2026, que estuda propostas para emprestá-lo. Um possível destino pode ser o Coritiba, que assegurou seu retorno à elite do futebol brasileiro após conquistar o título da Série B.

SP – SANTOS – 01/05/2025 – COPA DO BRASIL 2025, SANTOS X CRB – Tiquinho Soares jogador do Santos durante partida contra o CRB no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF. Marcello Zambrana

Com contrato com o Peixe até dezembro de 2027, o principal entrave para o negócio com o clube paranaense evoluir é o alto salário do jogador. O Santos, no entanto, cogita pagar parte dos vencimentos do atleta. A informação foi confirmada pelo ge.

Enquanto tenta a contratação do centroavante paraibano de 34 anos, o Coxa confirmou a chegada do atacante Pedro Rocha, que foi artilheiro da Série B do Brasileiro, com 15 gols.

Anunciado pelo Peixe como reforço importante para essa temporada, Tiquinho perdeu espaço ao longo do ano e cogita buscar uma equipe em que atue com mais frequência. Em 40 jogos em 2025, o atleta marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências.

No retorno ao futebol brasileiro, que ocorreu em agosto de 2022, o melhor momento de Tiquinho Soares foi vestindo a camisa do Botafogo. Peça importante nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o jogador disputou 121 jogos, com 44 gols e 17 assistências.

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