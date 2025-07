Fundação Campeões do Amanhã conquista três medalhas em competição internacional de jiu-jitsu

A Prefeitura de João Pessoa, através da Fundação Campeões do Amanhã, conquistou três medalhas, sendo uma de cada cor – ouro, prata e bronze -, no Abu Dhabi Grand Slam de jiu-jitsu. A competição foi disputada, neste final de semana, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

“É fundamental ver o empenho, principalmente dos professores junto com a equipe que vem há anos dando resultados. Essa competição foi muito importante e a gente consegue ter medalhistas e ver que o trabalho vem sendo reconhecido. Isso nos dá muito orgulho em poder ver e saber que tem atletas saindo do zero e hoje medalham em grandes eventos”, afirmou o presidente da Fundação Campões do Amanhã, Kaio Márcio.

O ouro no Abu Dhabi Grand Slam da modalidade foi alcançado por João Luiz Santos, que é professor da Fundação Campeões do Amanhã. Além do título, ele também recebeu a premiação com a melhor finalização do evento, reforçando sua posição entre os grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro.

“Quando luto, eu represento um exército de pessoas. Cada uma delas tem parte nisso tudo, e é isso que me motiva a continuar. Estou muito feliz com meu desempenho. Fiz boas lutas, saio com o título e ainda com a melhor finalização do evento. Isso é muito gratificante. São dias de renúncia, dedicação e trabalho duro para chegar até aqui. Estou no meu melhor momento”, comentou João Luiz Santos.

Além de João Luiz, Caio César foi medalha de prata na faixa roxa até 85kg e Felipe Lorhans acabou com o bronze no peso 77kg também na cor roxa. Considerado um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial, o Grand Slam é promovido pelos Emirados Árabes Unidos e reúne atletas de elite de diversas partes do mundo.

Onde treinar – A Fundação Campeões do Amanhã disponibiliza aulas gratuitas de jiu-jitsu nos seguintes locais e horários:

Ginásio O Ronaldão

Dias: Segunda, Terça e Quinta-feira

Horário: Manhã e Noite

Centro de Referência da Juventude (CRJ) Valentina

Dias: Segunda, quarta e sexta-feira

Horário: Tarde

Centro de Referência da Juventude (CRJ) Mangabeira

Dias: Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira

Horário: Noite