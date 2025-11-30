Inscrições do concurso da prefeitura de Riachão do Bacamarte terminam neste domingo (30). Foto: Freepik.

As inscrições para o concurso da prefeitura de Riachão do Bacamarte, na Paraíba, terminam neste domingo (30). Ao todo, são 56 vagas abertas com salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 12 mil. As vagas são para ensino fundamental, médio e superior.

A prova objetiva está com data prevista para ser realizada em 28 de dezembro de 2025.

Inscrição do concurso da Prefeitura de Riachão do Bacamarte

As inscrições podem ser feitos pelo site da banca organizadora do concurso, Ápice Consultoria, até às 23h59. As taxas de inscrições variam entre R$ 43,00 para nível fundamental, nível médio em R$ 48,00 e nível superior R$ 62,00.

Nesta reportagem, é possível conferir todas as principais informações sobre o certame, como o cronograma completo de atividades.

Concurso da Prefeitura de Riachão do Bacamarte

Vagas: 56

Nível: fundamental, ensino médio e superior

Salário: de R$ 1.518,00 até R$ 12 mil

Inscrições: 3 de novembro a 30 de dezembro

Provas objetivas: prevista para 28 de dezembro de 2025

Resultado final: 6 de fevereiro de 2026

Edital do concurso da prefeitura de Riachão do Bacamarte

Vagas disponíveis

Merendeira — 1

Motorista A+B — 2

Motorista Categoria D — 2

Operador de Patrol — 1

Operador de Retroescavadeira — 1

Tratorista — 1

Porteiro — 2

Agente Administrativo — 5

Agente Sanitário — 2

Auxiliar de Consultório Dentário — 2

Auxiliar de Farmácia — 2

Técnico em Enfermagem — 1

Assistente Social — 1

Educador Físico — 1

Enfermeiro — 1

Farmacêutico — 1

Fiscal de Tributos — 1

Fisioterapeuta — 1

Fonoaudiólogo — 1

Gestor Ambiental — 1

Médico — 1

Nutricionista — 1

Odontólogo — 1

Psicólogo — 1

Psicopedagogo — 1

Professor – Artes — 1

Professor – Ciências — 1

Professor – História — 1

Professor – Língua Portuguesa — 1

Professor – Matemática — 1

Professor – Geografia — 1

Professor – Educação Física — 1

Professor – Ensino Religioso — 1

Professor – Inglês — 1

Provas do concurso de Riachão do Bacamarte

O certame terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que está prevista para acontecer em . A prova objetiva será aplicada na própria cidade de Condado.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 26 de junho de 2026.