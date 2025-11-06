João Azevêdo visita obras do Polo Turístico Cabo Branco e destaca importância do complexo na economia da Paraíba — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo visitou, nesta terça-feira (4), as obras do Boulevard dos Ipês – uma grande via integradora executada pelo Governo da Paraíba que ligará o Centro de Convenções de João Pessoa à praia – e do empreendimento Tauá Resort. Ambas integram o Polo Turístico Cabo Branco, o maior complexo turístico planejado do Nordeste, com 14 mil leitos de hotelaria e investimentos de R$ 2,7 bilhões.

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou o ritmo de execução das obras dos empreendimentos como a concretização de um novo momento para o Estado, com geração de emprego e renda para os paraibanos — são 19,3 mil empregos na construção e 21,5 mil na operação.

A primeira visita de João Azevêdo foi às obras do Tauá Resort. “Eu não tenho dúvida nenhuma de que estamos criando um novo momento para o turismo e para a economia da Paraíba. Eu, particularmente, acreditei em todo esse potencial que nós temos”, disse o governador, em referência às belezas naturais que cercam o empreendimento. “Nem nos melhores sonhos eu imaginei que nós iríamos viver momentos como esse”, acrescentou, ao agradecer a confiança do Grupo Tauá no Governo da Paraíba.

O secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (Seirh), Deusdete Queiroga, evidenciou os investimentos do Governo para atrair o interesse dos empreendimentos. “Estamos acompanhando o governador nessa visita às obras do Polo Turístico Cabo Branco, um empreendimento fantástico que, antes de começar a operar, já tem feito muito bem à população paraibana, com geração de empregos, entre tantos outros benefícios. Mas esse sonho — como disse o governador — só está sendo possível porque o Governo do Estado tem feito a sua parte. Estamos trazendo para cá, por exemplo, gás natural e o esgotamento sanitário, que já está sendo concluído, além de toda a parte de segurança que já está presente, como o Batalhão Ambiental”, observou.

O presidente do Conselho do Grupo Tauá, Daniel Ribeiro, agradeceu ao governador João Azevêdo as medidas tomadas pelo Governo para tornar possíveis os investimentos que têm sido feitos na construção do empreendimento. “É uma grande satisfação receber a visita não apenas do governador, mas também da pessoa e do engenheiro João Azevêdo. Poucas pessoas têm a dimensão do trabalho do governador para que isso aqui pudesse acontecer — isso aqui era uma promessa antiga, que não saía do papel. Esse empreendimento será um marco para o estado da Paraíba — estamos falando do melhor resort do País, marcando a mudança de patamar do setor turístico de João Pessoa, movimentando a economia”, comentou.

Logo em seguida, João Azevêdo se dirigiu até o Boulevard dos Ipês, uma grande via pública do Polo Turístico Cabo Branco, com 700 metros de extensão por 33 de largura e cerca de 20 mil m² de área construída, que ligará o Centro de Convenções à praia. “O Boulevard dos Ipês está em sua reta final — essa grande via integradora, que vai poder ser usufruída pelas famílias de João Pessoa e por quem visitar a nossa cidade. É um grande presente que o Governo do Estado dá à população, que não vai precisar estar hospedada para utilizar esse espaço”, comentou o governador.

Também é projeto do Governo da Paraíba a Vila dos Pescadores, que incluirá socialmente os pescadores da comunidade do Jacarapé com moradias e um centro comercial, além da Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas, focada na formação técnica de jovens da comunidade do Aratu, localizada próximo ao complexo turístico.

O Polo Turístico Cabo Branco já possui 10 empreendimentos com contratos assinados: Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort, Amado Bio & SPA Hotel, Tauá Resort & Convention João Pessoa, Acquaí Parks & Resort, Holanda’s Gold Resort Club, Mardisa Hotel e Resort, W.A.M. Experience, Hotel Resort Setai, The Westin João Pessoa e Parque Terra dos Dinos.