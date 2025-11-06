MP aciona prefeitura de Campina Grande por atrasos nos salários da saúde

Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. Divulgação / PMCG

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ajuizou, nesta terça-feira (4), uma Ação Civil Pública contra a prefeitura de Campina Grande pedindo a regularização dos salários dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Os pagamentos vêm registrando atrasos frequentes desde o início deste ano, com pelo menos quatro protestos realizados.

A ação parte de denúncias feitas pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Sintab. De acordo com as queixas apresentadas, os servidores da Saúde fecharam o mês de setembro sem receber seus salários. Alguns deles, inclusive, relataram que os atrasos nos pagamentos já aconteciam há pelo menos 60 dias.

O MP iniciou as apurações no dia 20 de outubro. No dia seguinte, o secretário de finanças de Campina Grande, Felipe Gadelha, concedeu uma entrevista dizendo que a gestão municipal usou 100% dos fundos destinados à Saúde em 2025, e que passou a depender de Emendas Impositivas para conseguir honrar os vencimentos dos servidores da pasta.

De acordo com o MP, representantes da PMCG informaram que as pendências seriam pagas no dia 28 de outubro, o que não aconteceu – conforme o MP.

Diante do risco de uma paralisação, a promotora Adriana Amorim solicitou à Justiça a concessão de liminar para assegurar os pagamentos.

O Blog procurou a assessoria de imprensa da prefeitura de Campina Grande, mas até agora não obteve nenhum posicionamento sobre a ação. O espaço, claro, está aberto.

Texto: Gabriel Abdon