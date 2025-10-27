GESTÃO MUNICIPAL SANCIONA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Uma conquista dos professores municipais, o reajuste de 20% do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica já é uma realidade em São José do Seridó.





Garantido através da lei 094/2022, aprovada pela Câmara de Vereadores de São José do Seridó e sancionada pelo Poder Executivo Municipal, no último dia 15 de março, o reajuste concedido pelo município de São José do Seridó está bem acima dos demais concedidos por outros municípios seridoenses.





“Nossos professores já receberão os novos valores em seus salários este mês, de forma retroativa ao mês de janeiro de 2022”, frisou o prefeito Jackson Dantas, reforçando que no segundo semestre desse ano retomará os debates sobre atualização do piso levando em consideração o cenário econômico da época.