quinta-feira, outubro 30, 2025
Sine-JP oferta 630 oportunidades de emprego em diversas áreas a partir de terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está ofertando 630 vagas de trabalho a partir da próxima terça-feira (28) até a sexta-feira (31). As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas profissionais, sendo uma excelente chance para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as funções com maior número de postos disponíveis, o destaque é para atendente de telemarketing, com 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). A função não exige experiência prévia, o que amplia o acesso para quem busca o primeiro emprego.

Na sequência, a área de logística e almoxarifado também se sobressai com 30 vagas para auxiliar de logística e 28 para estoquista, sendo algumas sem exigência de experiência em carteira. As oportunidades contemplam funções como separação de pedidos, conferência de mercadorias e armazenamento de produtos.

O setor da construção civil continua aquecido e concentra várias oportunidades: 55 vagas para servente de obras e 31 para pedreiro, exigindo experiência comprovada em carteira. Também há 27 vagas para montador de estruturas metálicas, voltadas a profissionais com conhecimento na área.

O comércio e o setor de vendas aparecem com grande representatividade: são 30 vagas para promotor de vendas, sem necessidade de experiência prévia e 10 para consultor de vendas, exigindo experiência comprovada. Além de oportunidades para vendedor pracista e vendedor interno.

Outras funções com destaque em número de vagas são: 11 vagas para auxiliar de expedição; 11 para auxiliar de linha de produção; 10 para auxiliar de serviços gerais; 06 para operador de caixa; 07 para operador de câmara fria.

Além dessas, há oportunidades em cargos administrativos, atendimento, gastronomia e manutenção, como auxiliar administrativo, garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha, mecânico, marceneiro, operador de empilhadeira, técnico em segurança do trabalho, entre outros.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre das 8h às 14h. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade, ou pelo telefone (83) 98654-8978.

