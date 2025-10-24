oposição consegue reunir assinaturas para abertura e base fica inerte

Anderson Almeida

A oposição na Câmara de Vereadores de Campina Grande conseguiu reunir 11 assinaturas em um requerimento para instalação da CPI da Saúde. A Comissão teria a finalidade de apurar a crise no setor registrada desde o início deste ano, notadamente a ‘pendenga’ entre a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (UB) e o Hospital Help.

De acordo com o Regimento, seriam necessárias 8 assinaturas para iniciar os trabalhos.

O líder da oposição, vereador Anderson Almeida (PSB), diz que aguarda agora uma posição do presidente da ‘Casa’, vereador Saulo Germano (Podemos).

Mas a instalação não é tão simples. É que as regras da Câmara não estipulam um prazo para que a Presidência proceda a instalação, mesmo com a existência das assinaturas necessárias para abertura.

Na Legislatura passada, por exemplo, o ex-presidente da Câmara Marinaldo Cardoso (Rep), à época aliado de Bruno, permaneceu por meses com pedidos de CPI’s engavetados. Os oposicionistas acionaram a Justiça, mas a demora no julgamento fez as ações perderem os objetos.

E por enquanto o atual presidente não dá sinais sobre o tema.

Por falar em sinais, chamou atenção a inércia dos vereadores da base do prefeito Bruno Cunha Lima diante do pedido feito pelos oposicionistas. Absolutamente ninguém rebateu o requerimento apresentado pela oposição, nem defendeu a gestão. A bancada, só lembrando, está sem líder há mais de 10 meses…