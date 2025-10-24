Moradores de residenciais são beneficiados com ações do Mês da Saúde da Semhab

A Secretaria de Habitação Social de João Pessoa (Semhab) não presta assistência apenas em relação à moradia. São inúmeras as ações de saúde e cidadania realizadas para melhorar a qualidade de vida dos moradores dos residenciais ou comunidades assistidas por projetos de habitação. Um exemplo é o ‘Mês da Saúde’, que vem garantindo assistência médica e odontológica, com foco, inclusive, na campanha Outubro Rosa.

Nesta quinta-feira (23), as ações acontecem na Comunidade Porto do Capim, no bairro do Varadouro. Os moradores do local e de áreas vizinhas serão beneficiados com atendimento odontológico, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Nós acompanhamos o dia a dia dos moradores dos residenciais e das comunidades que têm projeto da Prefeitura na área de habitação e percebemos que havia uma carência no setor de saúde. Por isso, aproveitamos a campanha Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama e de colo de útero, para ofertar consultas e encaminhamentos para exames, incluindo o procedimento odontológico dentro da campanha de saúde bucal da Prefeitura”, explicou a secretária de Habitação, Socorro Gadelha.

A iniciativa acontece em parceria também com a Federação do Comércio de Bens e de Serviços da Paraíba (Fecomércio), através do Serviço Social do Comércio (Sesc). Até o momento, o ‘Mês da Saúde’ já realizou mais de 250 atendimentos – exames, consultas e encaminhamentos, além de atendimentos odontológicos.

Outubro Rosa – Na campanha já foram atendidas mulheres dos Residenciais Vista Alegre, Vista do Verde e Quilombola Hélio Miguel, que foram examinadas pela equipe médica na unidade móvel do Sesc, tendo acesso a mamografia e o citológico. “Se a mulher precisar de um atendimento especializado em função do resultado do exame, será feito o encaminhamento para continuar o tratamento indicado pelo médico”, frisou a secretária.

Um grupo de mulheres do Residencial Vista Alegre também participou de uma atividade do Outubro Rosa promovida na unidade de saúde da família (USF) Vista Alegre, no Colinas do Sul.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, destacou que a saúde tem sido tratada com prioridade pela atual gestão municipal e que essas ações nos residenciais significam qualidade de vida para os moradores.

“A Secretaria de Habitação tem um trabalho muito presente dentro dos residenciais e nas comunidades incluídas nos projetos de melhorias habitacionais da periferia, como é o caso do Porto do Capim. Como o contato dos nossos técnicos com essas pessoas é quase diário, identificamos uma carência grande no atendimento à saúde. Por isso, aproveitamos a campanha de combate ao câncer de mama, onde garantimos o atendimento médico e também odontológico para muita gente”, comentou.