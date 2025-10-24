Governo entrega reformas e reabre CSUs do Geisel e Rangel — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba reabriu, nessa terça-feira (21), os Centros Socias Urbanos (CSUs) dos bairros do Geisel (Calula Leite) e do Rangel (Izabel de Brito Pereira), equipamentos geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh). Os dois Centros passaram por reforma e já estão com as atividades disponíveis para a população.

Mais de R$ 450 mil foram investidos nas duas unidades, nos serviços de revitalização dos espaços, construção de áreas de lazer para as crianças e outras intervenções na parte estrutural, oferecendo agora mais segurança e conforto para os usuários. A última intervenção estrutural no CSU do Rangel aconteceu há 19 anos e, no Geisel, há mais de 10 anos.

Na oportunidade da reinauguração dos Centros, foram entregues bandejas de ovos caipiras do Programa Nutrir + PB para a população em vulnerabilidade social que participou do Evento.

A secretária estadual do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, explicou que o CSU é “um equipamento que interage com a comunidade, que promove qualificações, cursos, que promove segurança alimentar e nutricional; e a gente sabe o quanto isso é importante para a comunidade”.

Marília França, gerente operacional dos Centros Sociais Urbanos, frisou: “os CSUs são braços, são extensões do Governo dentro dos territórios. É através do CSU que a gente fortalece os vínculos e a convivência familiar e comunitária”.

“Vamos voltar às nossas atividades com tudo e atender o pessoal com grandes projetos”, afirmou a coordenadora do Calula Leite, Ivanilda Frade.

Empolgada para começar as atividades, dona Lurdes Guedes, disse estar encantada com o novo espaço. “Eu encontro aqui muito apoio, muito carinho. Ai de nós da terceira idade se não existisse isso aqui… Porque aqui a gente encontra as amigas, os funcionários tratam a gente muito bem e eu estou encantada com isso aqui! Gosto demais!”.

Serviço – Qualquer pessoa pode ter acesso gratuito aos cursos, oficinas e demais serviços do CSU. Basta a interessada procurar a unidade mais próxima de casa, realizar um cadastro e depois a matrícula na atividade disponível que queira participar. Entre elas: ginástica, dança, zumba, cursos profissionalizantes, Projeto Virando o Jogo, grupos permanentes para convívio social da pessoa idosa e vários outros projetos sociais.