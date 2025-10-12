domingo, outubro 12, 2025
Paraíba cresce novamente em 2025 acima do Nordeste e do Brasil, revela estudo do BB — Governo da Paraíba

A Paraíba se sobressai mais uma vez no cenário econômico de 2025, com projeções que a colocam em posição de destaque na região Nordeste e superando as médias de crescimento da indústria e serviços no âmbito nacional. De acordo com os dados mais recentes do estudo BB Assessoramento Econômico, divulgado nesta sexta (10), o estado demonstra resiliência e dinamismo em meio a um contexto de desaceleração econômica no país, o Produto Interno Bruto (PIB) total da Paraíba tem uma projeção de crescimento de 2,7% para 2025, enquanto a projeção para o Brasil é de 2,2%. 

Este avanço a coloca em uma posição superior à média do Nordeste, que é de 1,8%, ficando atrás apenas do Maranhão (projeção de 3,5%), e se equiparando a estados como Bahia (2,7%). Destaca-se, ainda, no estudo, que em 2024 o PIB da Paraíba foi o maior do país, com taxa de crescimento de 8,8%.

O setor industrial paraibano é um dos principais impulsionadores desse desempenho, com uma projeção de crescimento de 3,7% no PIB Indústria para 2025. Esse valor é superior às médias projetadas para o Nordeste (1,6%) e para o Brasil (1,7%) no mesmo setor.

Para o PIB Serviços de 2025, o estado tem uma projeção de crescimento de 2,7%, superior à média do Nordeste (2,1%) e do Brasil (2,2%). Este setor, que inclui o comércio, demonstra a vitalidade da Paraíba, com o volume de serviços registrando crescimento expressivo de 6,0% no acumulado de janeiro a julho de 2025, o que a coloca como o segundo melhor desempenho entre as unidades federativas do Brasil, ficando atrás apenas do Distrito Federal (6,3%).

Para a Agropecuária, a projeção de crescimento do PIB paraibano é de 3,7% em 2025, o que a coloca acima da média do Nordeste (2,3%), embora o crescimento do Brasil seja projetado em 8,2%. Na variação da safra 2025 de cana-de-açúcar, a Paraíba tem uma variação de 0,2%, sendo um dos únicos estados do Nordeste com variação positiva neste produto. 

De acordo com secretário do Planejamento, Gilmar Martins, o estudo do Banco do Brasil também ressalta que o comércio varejista da Paraíba avançou 5,7% no acumulado do ano, destacando-se como o terceiro melhor resultado do país, atrás apenas do Amapá (7,9%) e Santa Catarina (6,3%), além de se destacar no mercado de trabalho formal. No mês de agosto, o estado registrou um saldo total positivo de 8.492 postos de trabalho formais (admissões menos demissões), o que demonstra o acerto na condição das políticas públicas por parte do governo da Paraíba.

