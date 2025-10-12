CAMINHADA PELAS RUAS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ MARCOU A CAMPANHA “FAÇA BONITO”

O município de São José do Seridó realizou, nesta quarta-feira (18), caminhada pelas ruas da cidade em alusão à Campanha “Faça Bonito”, que luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.





“O momento contou com a participação de diversas autoridades do município, adolescentes do NUCA e da Escola Raul de Medeiros Dantas, membros do Conselho Tutelar e integrantes do Programa Criança Feliz, além de mães de crianças e adolescentes”, frisou a titular da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira, apontando que o evento teve o objetivo de sensibilizar a comunidade para a temática.





Ainda de acordo com Suzete Pereira, idealizadora da caminhada, é muito importante para a sociedade falar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças crianças e adolescentes, pois tais situações ainda são recorrentes em São José do Seridó.