domingo, janeiro 18, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Cícero exonera indicações do Solidariedade, partido ligado aos Ribeiros

admin1

A edição deste sábado (11) do Diário Oficial do município de João Pessoa traz as exonerações de 7 nomes das secretarias de Desenvolvimento Urbano e da pasta de Zeladoria. Eles seriam indicações do partido Solidariedade, comandado na Paraíba pelo vereador Fábio Carneiro e que tem ligações próximas com a família Ribeiro.

Nos bastidores, o movimento é compreendido como mais um passo dado por Lucena no processo de afastamento do grupo Ribeiro da gestão municipal.

O prefeito deixou o Progressistas e deve se filiar ao MDB para disputar o Governo do Estado. A mudança ocorreu após o gestor encontrar portas fechadas, dentro da base de João Azevêdo, para o seu projeto de 2026.

Em nota, a direção do Solidariedade informou que foi surpreendida com os afastamentos, mas recentemente o vereador Fábio Carneiro fez críticas à gestão municipal em sessões da Câmara.

Diário

Você pode gostar também

Caminhos da Reportagem traz mulheres que romperam violência doméstica

admin1

Inscrições para residências médica e multiprofissional em saúde se encerram na próxima segunda-feira

admin1

Nova Direção-Geral do IFCE Campus Ubajara

admin1