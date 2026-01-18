Cícero exonera indicações do Solidariedade, partido ligado aos Ribeiros

A edição deste sábado (11) do Diário Oficial do município de João Pessoa traz as exonerações de 7 nomes das secretarias de Desenvolvimento Urbano e da pasta de Zeladoria. Eles seriam indicações do partido Solidariedade, comandado na Paraíba pelo vereador Fábio Carneiro e que tem ligações próximas com a família Ribeiro.

Nos bastidores, o movimento é compreendido como mais um passo dado por Lucena no processo de afastamento do grupo Ribeiro da gestão municipal.

O prefeito deixou o Progressistas e deve se filiar ao MDB para disputar o Governo do Estado. A mudança ocorreu após o gestor encontrar portas fechadas, dentro da base de João Azevêdo, para o seu projeto de 2026.

Em nota, a direção do Solidariedade informou que foi surpreendida com os afastamentos, mas recentemente o vereador Fábio Carneiro fez críticas à gestão municipal em sessões da Câmara.