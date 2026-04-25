Caravana do Cuidar celebra o Dia das Crianças com ações, brincadeiras e solidariedade

A sexta-feira (10) foi de alegria, cuidado e solidariedade na Comunidade do Timbó, nos Bancários, durante mais uma edição da Caravana do Cuidar. A ação, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), teve uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças, reunindo famílias inteiras para um dia de atendimentos, brincadeiras e muita diversão.

Além dos serviços de saúde, cidadania e assistência social, o evento ganhou um toque especial com as presenças do Palhaço Pipi e da cantora e apresentadora Priscilla Macedo, que participaram da edição levando mais de 100 brinquedos doados para as crianças da comunidade. “De nada vale estar na televisão sem se envolver com o social, sem fazer o bem de verdade. Esse movimento é sobre isso: sobre cuidar, somar e levar alegria”, destacou Priscilla, que aproveitou a ocasião para agradecer à TV Master, emissora parceira da iniciativa.

Entre as pessoas atendidas pela Caravana do Cuidar estava Jacqueline Silva, 46 anos, moradora da comunidade e avó de duas crianças. Ela aproveitou o dia para cuidar da saúde e celebrar o momento ao lado da família. “Já estava precisando dessa consulta médica e ficou muito mais fácil com o atendimento vindo até aqui. Além disso, as crianças se divertiram demais. Foi um dia muito bom pra todo mundo”, contou Jacqueline, emocionada.

As crianças também foram protagonistas da festa. O pequeno Carlos Eduardo, 13 anos, integrante do Instituto Vem Cuidar de Mim — que há 12 anos atua no Timbó incentivando o esporte, a música e a educação —, resumiu bem o sentimento do dia. “O Dia das Crianças é um momento muito marcante. A infância só acontece uma vez, então a gente tem que aproveitar. Foi um dia muito legal, só tenho alegria e gratidão no coração”, contou.

A Caravana do Cuidar tem percorrido diversos bairros da Capital, levando atendimento médico, odontológico, serviços de beleza, ações de cidadania e atividades recreativas para toda a família. Nesta edição, o clima de festa foi reforçado com pula-pula, algodão doce, pipoca e pintura corporal, garantindo sorrisos e memórias afetivas para crianças e adultos.

“Mais do que oferecer serviços, a Caravana do Cuidar reforça o compromisso da gestão municipal em levar cuidado, dignidade e esperança a quem mais precisa. Com a certeza de que o cuidar, quando é feito com amor, transforma comunidades inteiras”, destacou a coordenadora do serviço, Raquel Feitosa.

Atendimentos – Durante esta edição, foram contabilizados 414 atendimentos à população. Os serviços mais procurados foram os do Cras (60), emissão do Cartão SUS (50), programa Bolsa Família (32), consultas médicas (30) e odontológicas (12). Também foram realizados 35 atendimentos de aferição de pressão arterial, 19 testes de glicemia e 13 testes rápidos.

A ação contou ainda com atendimentos da Defesa Civil (7), aplicações de vacina (33), Eu Posso (3), manicure (30), corte de cabelo (35), Castramóvel (19), Criança Feliz (8), Procon-JP (7) e Defensoria Pública (21), reforçando o caráter intersetorial da iniciativa, que leva cuidado, cidadania e serviços essenciais para perto da população.