Tony Tornado é confirmado como atração de festival em Bananeiras

Tony Tornado é um dos precursores da música negra brasileira, influenciando gerações através da sua música e dança.. Divulgação

O cantor e ator Tony Tornado é uma das atrações confirmadas do Fest Bossa & Jazz Bananeiras, no Brejo paraibano. A primeira edição do evento será realizada de 20 a 22 de novembro com 18 atrações gratuitas, entre artistas nacionais, internacionais e regionais.

Tony Tornado é um dos precursores da música negra brasileira, influenciando gerações através da sua música e dança. Além da sua marca na história fonográfica do Brasil com sucessos como ‘BR-3’, ‘Podes Crer Amizade’ e ‘Me Libertei’, Tony tem mais de 50 anos na televisão e cinema nacional.

No Fest Bossa & Jazz Bananeiras 2025, Tony se apresenta ao lado do filho, o cantor e ator Lincoln Tornado, e de uma banda formada por nove músicos. O espetáculo é inédito no Nordeste e vai celebrar a força da música negra em comemoração à Semana da Consciência Negra. O show promete unir tradição e inovação, conectando o passado e o futuro em uma experiência única para o público.

Tributo a Elis Regina

A produção do festival também anunciou a cantora potiguar Liz Rosa, que fará um show dedicado à Elis Regina. Com interpretações autênticas e novos arranjos, Liz convida o público a uma viagem pelas diversas fases da carreira da Pimentinha, apresentando clássicos inesquecíveis como “O Bêbado e a Equilibrista” (João Bosco e Aldir Blanc) e “Como Nossos Pais” (Belchior), além de raridades como “Moda de Sangue” (Ivaldo Roque e Jeronimo Jardim) e “Jardins da Infância” (João Bosco e Aldir Blanc).

Liz Rosa já se apresentou em importantes festivais e clubes de jazz ao redor do mundo, como o Punta del Este International Jazz Festival (Uruguai), Rigas Ritmi Jazz Festival (Letônia), Złota Tarka Festival (Polônia), Jazz at The Lyric (Canadá), Hot Club de Portugal (Portugal) e Jazzahead (Alemanha).

Som Paraibano

A terceira atração confirmada é a banda paraibana Parahyba Ska Jazz, grupo instrumental que traz uma mistura única de influências da música jamaicana, com pegadas de groove, ska, reggae, rocksteady e jazz.

Em seu repertório estão músicas autorais e grandes clássicos, sempre realizando uma mistura dos ritmos jamaicanos e nordestinos com a pegada “ska-jazz”, o que resulta um som cheio de energia e vibração dançante que contagia o público durante seus shows.