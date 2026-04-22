GESTÃO MUNICIPAL LAMENTA FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ GALDINO DA SILVA

Faleceu nesta segunda-feira (30), no Hospital Regional do Seridó, em Caicó, o senhor José Galdino da Silva, que atualmente residia no município de São Fernando.





Seu José Galdino era pai de Geraldo Mototáxi, a quem a Gestão Municipal direciona solidariedade; extensiva a todos seus demais familiares e amigos.





Desta forma, todos que integram a Gestão Municipal de São José do Seridó rogam para que Deus, em sua imensa bondade, conceda descanso eterno, para seu filho, no reino celestial.