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GESTÃO MUNICIPAL LAMENTA FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ GALDINO DA SILVA

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Faleceu nesta segunda-feira (30), no Hospital Regional do Seridó, em Caicó, o senhor José Galdino da Silva, que atualmente residia no município de São Fernando.

Seu José Galdino era pai de Geraldo Mototáxi, a quem a Gestão Municipal direciona solidariedade; extensiva a todos seus demais familiares e amigos.

Desta forma, todos que integram a Gestão Municipal de São José do Seridó rogam para que Deus, em sua imensa bondade, conceda descanso eterno, para seu filho, no reino celestial.

Faleceu nesta segunda-feira (30), no Hospital Regional do Seridó, em Caicó, o senhor José Galdino da Silva, que atualmente residia no município de São Fernando.


Seu José Galdino era pai de Geraldo Mototáxi, a quem a Gestão Municipal direciona solidariedade; extensiva a todos seus demais familiares e amigos.


Desta forma, todos que integram a Gestão Municipal de São José do Seridó rogam para que Deus, em sua imensa bondade, conceda descanso eterno, para seu filho, no reino celestial.

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