Gaeco denuncia juiz, advogado e médico em ‘esquema’ de beneficiamento em decisões

Foto: Arquivo.

O Ministério Público da Paraíba, por meio do Gaeco, apresentou a primeira denúncia no âmbito da Operação Retomada, deflagrada desde o fim do ano passado e que apura irregularidades em decisões judiciais da comarca de Gurinhém. No documento, os promotores apontam um suposto beneficiamento de um advogado com decisões do magistrado responsável (à época) pela comarca.

A ação tem como alvos o juiz Glauco Coutinho Marques, que está afastado do cargo por determinação do TJ; o advogado Adão Soares de Sousa e o médico Diego Otávio Melo Coutinho, filho do magistrado.

O magistrado é denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já Adão Soares foi enquadrado pelo Gaeco por corrupção ativa e lavagem de dinheiro; enquanto o médico Diego Coutinho deverá responder por lavagem de dinheiro.

A denúncia teve o sigilo levantado, mas ainda será apreciada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que decidirá pela abertura ou não da Ação Penal.

O Ministério Público aponta que Diego, recém-formado em medicina, teria atuado como “laranja” para movimentar dinheiro em benefício do pai e ocultar a origem ilícita dos recursos. Na denúncia, o GAECO pede a fixação de R$ 1 milhão a título de reparação por danos morais coletivos.

Denúncia

Fatos relatados pelo MP:

• Transferências de R$ 67,4 mil do advogado Adão para o juiz e seu núcleo familiar.

• Depósito de R$ 50 mil para a compra de um lote em condomínio de luxo em João Pessoa, posteriormente transferido ao próprio juiz.

• Conversas em celular de Glauco ordenando prioridade absoluta em processos de interesse de Adão.

• Expedição de alvarás de R$ 77,9 mil para o advogado, seguida de depósitos suspeitos nas contas do magistrado.

“A conjugação entre os diálogos, as movimentações processuais e as transações financeiras formam um conjunto probatório coeso e irrefutável da prática de corrupção. A atuação do magistrado GLAUCO COUTINHO, ao interferir diretamente para acelerar pagamentos de interesse do advogado ADÃO SOARES DE SOUSA, de quem recebeu valores indevidos em troca, configura flagrante violação dos deveres funcionais e grave atentado contra a administração pública”, diz a denúncia.

Outro lado

O Blog tentou localizar as defesas de Glauco Coutinho, Adão Soares e Diego Coutinho, mas sem êxito. Buscou ainda respostas junto à Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB), da qual Glauco é filiado.

Ao Blog, o presidente da entidade, juiz Alexandre Trineto, informou que “a AMPB acompanha de forma atenta todos os processos que envolvam qualquer um dos seus associados. E que toda e qualquer apuração deve se pautar na garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório”.

O espaço, claro, continua aberto para manifestações das defesas.