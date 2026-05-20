RESULTADO DO SORTEIO MAIS MILIONÁRIA 273 DE HOJE SÁBADO (02/08)

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios.

A Loteria Mais Milionária, lançada em 2022 pela Caixa Econômica Federal, ganhou destaque como a “loteria das loterias,” oferecendo prêmios superiores até mesmo à Mega Sena. Com valores girando em torno de R$ 10 milhões, essa loteria intrigante apresenta um formato único.

Para apostar, os jogadores preenchem um bilhete com 50 dezenas e 6 trevos. Ao marcar 6 dezenas na parte superior e 2 trevos na inferior, o procedimento assemelha-se à Dupla Sena, tornando-se um desafio devido à multiplicação das probabilidades.

O custo para a aposta simples, com 6 dezenas e 2 trevos, é de R$ 6. Contudo, opções de apostas múltiplas estão disponíveis, permitindo até 12 dezenas e 6 trevos. Os valores variam, desde R$ 42 para 7 dezenas e 2 trevos, até R$ 5.544 para 12 dezenas e 2 trevos.

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A flexibilidade se estende aos trevos, oferecendo opções de apostas com 3, 4, 5 ou 6 trevos, com valores proporcionais. A Loteria Mais Milionária se destaca não apenas pelos prêmios atraentes, mas também pela diversidade de escolhas estratégicas que os apostadores podem explorar.

COnfira aqui o resultado das demais loterias

Resultado do sorteio de hoje em video

Canal da Caixa https://youtube.com/@canalcaixa?si=eTngt9wQZ_H2u4c3

Página de Resultados das Loterias da Caixa

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

As Loterias da Caixa Econômica Federal são fonte de expectativa e sonhos para milhões de brasileiros, e o momento crucial para muitos é o sorteio. Dentre elas, a Mega Sena é a mais popular, com sorteios realizados sempre às 20h, horário de Brasília. No entanto, este não é um evento isolado, pois outras loterias também têm seus dias e horários específicos.

A tabela abaixo apresenta de forma clara os dias da semana e os horários de sorteio de diversas loterias:

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

Loteria SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM Mega Sena 20h 20h Dupla Sena 20h 20h Quina 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h Lotomania 20h 20h Lotofácil 20h 20h 20h Loteca/Lotogol 12h Loteria Federal 19h 19h Timemania 20h 20h 20h Dia de Sorte 20h 20h 20h

É importante ressaltar que todos os horários mencionados estão no fuso horário de Brasília. Para aqueles que buscam a sorte nas loterias, este guia serve como referência para estar atento aos dias específicos de cada sorteio.

Que a fortuna sorria para aqueles que ousam sonhar e participar desses emocionantes eventos de sorte!