RESULTADO DO SORTEIO MAIS MILIONÁRIA 273 DE HOJE SÁBADO (02/08)
Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios.
A Loteria Mais Milionária, lançada em 2022 pela Caixa Econômica Federal, ganhou destaque como a “loteria das loterias,” oferecendo prêmios superiores até mesmo à Mega Sena. Com valores girando em torno de R$ 10 milhões, essa loteria intrigante apresenta um formato único.
Para apostar, os jogadores preenchem um bilhete com 50 dezenas e 6 trevos. Ao marcar 6 dezenas na parte superior e 2 trevos na inferior, o procedimento assemelha-se à Dupla Sena, tornando-se um desafio devido à multiplicação das probabilidades.
O custo para a aposta simples, com 6 dezenas e 2 trevos, é de R$ 6. Contudo, opções de apostas múltiplas estão disponíveis, permitindo até 12 dezenas e 6 trevos. Os valores variam, desde R$ 42 para 7 dezenas e 2 trevos, até R$ 5.544 para 12 dezenas e 2 trevos.
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A flexibilidade se estende aos trevos, oferecendo opções de apostas com 3, 4, 5 ou 6 trevos, com valores proporcionais. A Loteria Mais Milionária se destaca não apenas pelos prêmios atraentes, mas também pela diversidade de escolhas estratégicas que os apostadores podem explorar.
COnfira aqui o resultado das demais loterias
Resultado do sorteio de hoje em video
Canal da Caixa https://youtube.com/@canalcaixa?si=eTngt9wQZ_H2u4c3
Página de Resultados das Loterias da Caixa
Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica
As Loterias da Caixa Econômica Federal são fonte de expectativa e sonhos para milhões de brasileiros, e o momento crucial para muitos é o sorteio. Dentre elas, a Mega Sena é a mais popular, com sorteios realizados sempre às 20h, horário de Brasília. No entanto, este não é um evento isolado, pois outras loterias também têm seus dias e horários específicos.
A tabela abaixo apresenta de forma clara os dias da semana e os horários de sorteio de diversas loterias:
Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica
|Loteria
|SEG
|TER
|QUA
|QUI
|SEX
|SÁB
|DOM
|Mega Sena
|20h
|20h
|Dupla Sena
|20h
|20h
|Quina
|20h
|20h
|20h
|20h
|20h
|20h
|20h
|Lotomania
|20h
|20h
|Lotofácil
|20h
|20h
|20h
|Loteca/Lotogol
|12h
|Loteria Federal
|19h
|19h
|Timemania
|20h
|20h
|20h
|Dia de Sorte
|20h
|20h
|20h
É importante ressaltar que todos os horários mencionados estão no fuso horário de Brasília. Para aqueles que buscam a sorte nas loterias, este guia serve como referência para estar atento aos dias específicos de cada sorteio.
Que a fortuna sorria para aqueles que ousam sonhar e participar desses emocionantes eventos de sorte!