onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

CSA x Botafogo-PB é válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece neste sábado, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogo marca um confronto direto na briga pelo G-8.

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CSA x Botafogo-PB pela Série C 2025. (Arte: Jornal da Paraíba)

O Botafogo-PB vem de uma derrota para o Brusque por 3 a 1. Com o resultado negativo, o Belo desperdiçou uma chance de entrar no G-8 da Terceirona. O Alvinegro da Estrela Vermelha é o 11º colocado com 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas. São dois pontos a mais que a zona de rebaixamento e quatro a menos que a zona de classificação.

O CSA também chega de uma derrota na 14ª rodada. O Azulão perdeu para o Londrina por 3 a 1. O clube de Alagoas está na 9ª posição com 18 pontos, quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas. A equipe entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Vasco pelas oitavas de final.

Estádio Rei Pelé vai ser o palco de CSA x Botafogo-PB. (Foto: Augusto Oliveira/CSA)

Data, horário e local de CSA x Botafogo-PB

Data : 02/07 (sábado).

: 02/07 (sábado). Horário : 17h.

: 17h. Local : Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Transmissão

Onde assistir : a definir .

: . Onde ouvir : a CBN Paraíba acompanha os detalhes da partida.

: a CBN Paraíba acompanha os detalhes da partida. Onde acompanhar : uma hora antes da bola rolar, o ge entra em campo com o Tempo Real.

Prováveis escalações de CSA x Botafogo-PB

CSA : Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Luiz Gustavo e Enzo (Roberto); Camacho, Gustavo Nicola e Bryann; Silas, Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. Técnico : Márcio Fernandes.

: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Luiz Gustavo e Enzo (Roberto); Camacho, Gustavo Nicola e Bryann; Silas, Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. : Márcio Fernandes. Botafogo-PB : Michael Fracaro; Erick (Ynaiã), Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Igor Maduro; Rodrigo Alves, Denilson e Gabriel Honório. Técnico : Evaristo Piza.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir .

: . Assistente 1 : a definir .

: . Assistente 2 : a definir .

: . Quarto árbitro : a definir .

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB se reapresentou após a derrota para o Brusque no Almeidão. O plantel treinou durante o período da tarde.

O Belo seguiu a sua preparação para enfrentar o CSA. O clube paraibano treinou durante a tarde, na Maravilha do Contorno.

O Botafogo-PB também anunciou a contratação do meia-atacante Cássio Gabriel, que retorna ao Alvinegro da Estrela Vermelha após uma passagem em 2020.

O clube paraibano realiza o último treino em João Pessoa antes da partida no período da manhã. O Belo viaja para Alagoas, onde vai seguir até o jogo, na tarde.

O Botafogo-PB finaliza a preparação para enfrentar o CSA. O Belo treina no CT do CRB durante o período da manhã.

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