onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
CSA x Botafogo-PB é válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece neste sábado, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogo marca um confronto direto na briga pelo G-8.
+ Confira a tabela da Série C
O Botafogo-PB vem de uma derrota para o Brusque por 3 a 1. Com o resultado negativo, o Belo desperdiçou uma chance de entrar no G-8 da Terceirona. O Alvinegro da Estrela Vermelha é o 11º colocado com 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas. São dois pontos a mais que a zona de rebaixamento e quatro a menos que a zona de classificação.
O CSA também chega de uma derrota na 14ª rodada. O Azulão perdeu para o Londrina por 3 a 1. O clube de Alagoas está na 9ª posição com 18 pontos, quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas. A equipe entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Vasco pelas oitavas de final.
Data, horário e local de CSA x Botafogo-PB
- Data: 02/07 (sábado).
- Horário: 17h.
- Local: Estádio Rei Pelé, em Alagoas.
Transmissão
- Onde assistir: a definir.
- Onde ouvir: a CBN Paraíba acompanha os detalhes da partida.
- Onde acompanhar: uma hora antes da bola rolar, o ge entra em campo com o Tempo Real.
Prováveis escalações de CSA x Botafogo-PB
- CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Luiz Gustavo e Enzo (Roberto); Camacho, Gustavo Nicola e Bryann; Silas, Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. Técnico: Márcio Fernandes.
- Botafogo-PB: Michael Fracaro; Erick (Ynaiã), Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Igor Maduro; Rodrigo Alves, Denilson e Gabriel Honório. Técnico: Evaristo Piza.
Arbitragem
- Árbitro principal: a definir.
- Assistente 1: a definir.
- Assistente 2: a definir.
- Quarto árbitro: a definir.
Dia a dia do Botafogo-PB
O elenco do Botafogo-PB se reapresentou após a derrota para o Brusque no Almeidão. O plantel treinou durante o período da tarde.
O Belo seguiu a sua preparação para enfrentar o CSA. O clube paraibano treinou durante a tarde, na Maravilha do Contorno.
O Botafogo-PB também anunciou a contratação do meia-atacante Cássio Gabriel, que retorna ao Alvinegro da Estrela Vermelha após uma passagem em 2020.
O clube paraibano realiza o último treino em João Pessoa antes da partida no período da manhã. O Belo viaja para Alagoas, onde vai seguir até o jogo, na tarde.
O Botafogo-PB finaliza a preparação para enfrentar o CSA. O Belo treina no CT do CRB durante o período da manhã.
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