AECGV/Pantanal Vôlei representa MS na Superliga C de vôlei masculino neste fim de semana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



O voleibol masculino vai movimentar Campo Grande a partir deste domingo (3), com a chegada da Superliga C – Etapa Centro-Oeste. A competição reúne sete equipes dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, que se enfrentam até a próxima quinta-feira (7), no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão. Os jogos têm entrada gratuita e marcam o retorno da capital sul-mato-grossense ao circuito de competições nacionais da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

O representante do estado na disputa é o Pantanal Vôlei, equipe formada pela AECGV (Associação Esportiva Campo Grande Vôlei). O time estreia neste domingo (3), às 19h (horário de MS), diante do Minas Brasília Vôlei (DF), e volta à quadra na terça-feira (5), no mesmo horário, para enfrentar o Instituto Ace (GO). As duas partidas são válidas pela fase de grupos da competição.

A Superliga C é considerada uma das principais portas de entrada para a elite do vôlei brasileiro, garantindo ao time campeão uma vaga na Superliga B da temporada 2026. A competição é realizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), com organização local da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul). O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 39/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Funsat divulga 2.257 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (1°) – CGNotícias

“Trazer um evento desse porte para Mato Grosso do Sul é de enorme importância. Já estamos percebendo a movimentação de pessoas de diferentes regiões vindo para assistir aos jogos, o que impacta diretamente na economia local. Nosso objetivo é fazer com que o estado se torne, cada vez mais, um celeiro de grandes eventos esportivos nacionais”, frisou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (1º).

AECGV/Pantanal Vôlei

Criado em 2025 como uma forma de homenagear um dos bens mais representativos de Mato Grosso do Sul, o bioma Pantanal, surgiu o Pantanal Vôlei. A iniciativa é da AECGV (Associação Esportiva Campo Grande Vôlei), que atua desde 2021 no desenvolvimento do voleibol de base nas equipes masculina e feminina.

A equipe iniciou sua trajetória voltada para competições estaduais, regionais e escolares, com o objetivo de estruturar um time competitivo. Em âmbito estadual, a última participação de um time sul-mato-grossense na Superliga C aconteceu em 2023, quando o Copagaz Campo Grande/Escolinha do Pezão conquistou o vice-campeonato da categoria masculina.

Governo de MS entrega 427 novos policiais militares – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira – CGNotícias

Eduardo D’Agostini Wurster, ponteiro e capitão da equipe, tem 22 anos de idade e sete de experiência no voleibol, sendo três como atleta profissional. Nascido em Tangará (SC) em 2002, com 2,01 metros de altura, passou pelas categorias de base em Jaraguá do Sul (SC) e Flamengo (RJ), depois atuou profissionalmente pelo Itapetininga (SP) e teve destaque em equipes como Joinville (SC), Pindamonhangaba/Funvic (SP), e Araguari (MG), onde conquistou o vice-campeonato da Superliga B. Ele destacou a importância de disputar a Superliga C:

“Com certeza é muito importante essa oportunidade. Temos alguns atletas no elenco que já tiveram passagens pela Superliga A e B, então sabemos da importância de um acesso à Superliga B, dessa oportunidade que estamos tendo na Superliga C. Acredito que faremos o nosso melhor dentro de quadra. Para um clube que almeja chegar aos grandes escalões do voleibol nacional, ainda mais no Mato Grosso do Sul, onde não temos muitos representantes, estamos no caminho certo. É uma equipe bem formada, com atletas dispostos a trabalhar e a dar o seu melhor dentro de quadra. Vamos conseguir o que planejamos”, afirmou o atleta.

Ele também ressaltou o papel social do projeto:

“Acredito que nós, do Pantanal Vôlei, temos um papel importante, principalmente no meio social. Por não termos uma equipe do estado nos grandes escalões do voleibol nacional, queremos dar essa oportunidade às crianças e jovens que almejam praticar voleibol e crescer. Podemos ser o espelho deles em suas caminhadas e, consequentemente, ajudá-los a trilhar seus próprios caminhos”.

O técnico do time, Alessandro Fadul, tem 41 anos e uma trajetória consolidada no voleibol profissional. Já participou de 12 edições da Superliga A, quatro da Superliga B e esta será sua terceira disputa na Superliga C. Formado em Educação Física, Iniciou sua carreira como técnico em 2009, permanecendo por cinco anos à frente da equipe do Volta Redonda (RJ), e, desde então, passou por clubes como Maringá (PR), Aeroclube (RN), Suzano (SP) e Vôlei Natal/Shiro (RN).

Sobre o desafio de conquistar a vaga para a Superliga B, Fadul comentou:

“Por ser um projeto recente, nós sabemos as dificuldades que enfrentaremos, sabemos que essa etapa regional vai ser uma etapa difícil, uma etapa muito competitiva, mas formamos um grupo jovem, porém experiente, acostumado a competições nacionais, e sabe muito bem a responsabilidade que assumiu de colocar novamente Campo Grande no cenário do voleibol nacional, temos o único objetivo que é vencer essa etapa e conseguir a conquista dessa vaga”.

O treinador também fez um apelo à torcida: “O torcedor sul-mato-grossense pode ter certeza que vai encontrar uma equipe bem preparada, uma equipe motivada, uma equipe que sem dúvida nenhuma irá representá-lo muito bem dentro de quadra. Esperamos contar com o apoio deles, com o ginásio lotado, nos empurrando do início ao fim rumo ao nosso objetivo principal, que é primeiro a conquista da vaga na fase nacional da Superliga C e posteriormente a conquista da vaga na próxima edição da Superliga B”.

Além da competição masculina realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul também estará representado na disputa feminina da Superliga C, que acontece simultaneamente em Sorriso (MT). A equipe Campo Grande Vôlei será a representante do estado, enfrentando adversárias da mesma região. O time feminino já vem se destacando, com o vice-campeonato em 2023 e a quinta colocação em 2024.

A Superliga C masculina – Etapa Centro-Oeste está organizada em dois grupos. As equipes se enfrentam entre si em apenas uma rodada dentro de cada grupo.

Grupo A

Pantanal Vôlei-MS

Instituto Ace-GO

Minas Brasília-DF

Grupo B

Luverdense Vôlei-MT

Evox Vôlei-MT

Promais Vôlei-GO

Clube Floresta-MT

As duas primeiras equipes colocadas de cada grupo se classificam para as semifinais, previstas para acontecer na quarta-feira (6). A decisão do campeonato será realizada na quinta-feira (7), às 19h, no Ginásio Guanandizão.

Todos os jogos do campeonato terão entrada gratuita no ginásio Guanandizão que fica localizado na Travessa do Touro, 130 – Vila Nhanhá.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto de capa: Thais Lima/ Comunicação Setesc