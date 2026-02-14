GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA FALECIMENTO DE MORENO DE ZÉ RAFAEL

A Gestão Municipal de São José do Seridó se solidariza com familiares e amigos do senhor José Santos de Medeiros, em razão de seu falecimento, ocorrido na noite desta quarta-feira (8).





Pessoa bastante querida em toda São José do Seridó, principalmente no bairro Liberdade, onde residia, Moreno de Zé Rafael, como era mais conhecido, era um cidadão de bem, que alegrava a vida das pessoas ao seu redor.





Todos que fazem a Gestão Municipal de São José do Seridó estendem a todos seus familiares por esta perda irreparável. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda descanso eterno, para sua filho, no reino celestial.