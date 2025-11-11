terça-feira, novembro 11, 2025
IFPB abre 376 vagas para cursos superiores em processo seletivo especial

IFPB abre 376 vagas para cursos superiores em processo seletivo especial. Foto: Kleide Teixeira.. Kleide_Teixeira

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) abriu, nesta sexta-feira (1º), as inscrições para um processo seletivo especial com 376 vagas em cursos superiores de graduação. A previsão de ingresso é para o segundo semestre de 2025.

Segundo o IFPB, as vagas estão distribuídas entre as seguintes modalidades de ingresso: Transferência interna, Transferência de polo, Transferência externa, Ingresso de graduados e Reingresso. Cada modalidade possui um edital específico com critérios próprios.

As 376 vagas estão distribuídas entre 13 campi do IFPB: João Pessoa, Campina Grande, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita, Sousa, Cajazeiras, Esperança, Guarabira, Cabedelo e Catolé do Rocha.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 10 de agosto. Para se inscrever, o candidato precisa preencher um formulário online: concursos.ifpb.edu.br

Entenda cada tipo de edital

O edital de transferência externa é destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB.

Já o edital de transferência interna é destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba (IFPB) que desejam mudar de curso, de turno ou campus.

LEIA TAMBÉM: Ex-aluna de escola pública do Sertão da Paraíba é aprovada em 5 universidades dos Estados Unidos

O edital de transferência de polo é destinada a discentes dos cursos de graduação ofertados na modalidade a distância do IFPB que desejam alterar a sua vinculação para outro polo que oferte o curso ao qual o estudante está vinculado.

A seleção de reingresso é destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso.

Por fim, o edital de ingresso de graduados é destinado a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, ou revalidados no caso de diplomas estrangeiros, que tenham interesse em realizar um curso de graduação no IFPB.

