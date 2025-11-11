Ferroviário x ASA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Série D: Ferroviário x ASA

O confronto entre Ferroviário (CE) e ASA (AL), válido pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, acontecerá neste sábado, 2 de agosto, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A arbitragem para este duelo foi definida e será comandada por profissionais do estado de Pernambuco.

O árbitro principal será Diego Fernando Silva de Lima, 39 anos, natural da cidade de Surubim (PE). Ele será auxiliado pelos assistentes Humberto Martins Dias Silva e Fernando Antônio Silva Júnior, ambos também pernambucanos. O quarto árbitro será Wanderson Marques Martins, representando o Ceará.

A escolha da equipe de arbitragem segue o critério de neutralidade e experiência para garantir um jogo justo e tranquilo. O duelo promete ser equilibrado e decisivo para as equipes que lutam pelo acesso na Série D do Brasileirão.

Ferroviário (CE) x ASA (AL)

Data: 02/08/2025

02/08/2025 Horário: 17h

17h Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza

Estádio Presidente Vargas, Fortaleza Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Diego Fernando Silva de Lima (PE) Assistentes: Humberto Martins Dias Silva (PE), Fernando Antônio Silva Júnior (PE)

Humberto Martins Dias Silva (PE), Fernando Antônio Silva Júnior (PE) Quarto árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)

Maranhão x Tuna Luso desembarca em São Luís para enfrentar o Maranhão na Série D do Brasileirão

A Tuna Luso, tradicional clube paraense, já está em São Luís, Maranhão, pronta para o duelo decisivo contra o Maranhão Atlético Clube (MAC), válido pela partida de ida do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para este sábado (2), abre o primeiro capítulo da fase eliminatória para a Águia Guerreira na competição.

Preparação focada para o desafio

A equipe treinou intensamente em Belém, com especial atenção ao aspecto físico, visando suportar a exigência de um jogo de alta intensidade, ainda mais fora de casa. Neto Miranda, preparador físico da Tuna, destacou a organização da comissão técnica para garantir o melhor desempenho do elenco:

“A gente sabe que o adversário é um velho conhecido nosso, em 2023 nos enfrentamos, porém os elencos mudaram lá e aqui. Hoje em dia, entramos em condições iguais. É um jogo de 180 minutos e temos totais condições de sair vitoriosos. A semana foi bem planejada, logística, tudo nos detalhes para sair com um bom resultado.”

Motivação extra: busca por revanche

Além da importância do jogo em si, o embate traz um simbolismo especial para a Tuna Luso. No ano passado, os clubes se enfrentaram exatamente nesta mesma fase da competição, e apesar da boa campanha, a Lusa foi eliminada pelo Maranhão. Agora, com elencos renovados e uma postura mais focada, a Águia Guerreira quer superar o passado e avançar na Série D.

A expectativa é de um confronto equilibrado, onde a organização tática e o foco serão decisivos para garantir vantagem no jogo de volta.

