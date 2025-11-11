Equipes da Sedurb executam serviços de podas de árvores em cinco bairros da Capital

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Capital (Sedurb) executa, neste final de semana, o serviço de podas de árvores em cinco bairros de João Pessoa.

Nesta sexta-feira (1°), o trabalho está sendo executado nas localidades de Cuiá, Valentina e Funcionários III. A programação continuará neste sábado (3) com o serviço de podas de árvores no bairro do Roger. No domingo (3), a ação de manutenção será realizada no bairro de Tambiá.

“As nossas equipes estão sempre prontas para atender as demandas da população, de forma planejada e também em ocasiões emergenciais, quando alguma árvore oferece risco de cair. Um trabalho que é feito diariamente, com muita dedicação, cuidado e critérios”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Diariamente, as equipes da Diretoria de Paisagismo (DPAI) da Sedurb realizam podas de árvores nos bairros de João Pessoa, incluindo podas de levantamento e rebaixamento, supressão, tombamento, limpeza de coqueiros e palmeiras, além do recolhimento de troncos de árvores, que muitas vezes são cortados pelos próprios moradores, nos mais diversos bairros da cidade.

As podas de árvores são feitas após a emissão de laudo emitido pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), que avalia cada pedido a partir de critérios técnicos, operacionais e prioridades, como o oferecimento ou não de risco de queda da árvore. Nos fins de semana, por exemplo, os serviços são realizados em locais que concentram grande fluxo de veículos em dias úteis, facilitando o trabalho das equipes e evitando a formação de engarrafamentos.

Como solicitar – A população pode solicitar os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano através da Central de Atendimento da Prefeitura de João Pessoa, a plataforma 1Doc: https://x.gd/cgQeH; pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’; ou ainda de forma presencial, na sede da Sedurb, localizada no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.