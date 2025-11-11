Cícero Lucena dá posse a 48 concursados, assina termo da sede da Semob-JP e anuncia nova convocação de aprovados

O prefeito Cícero Lucena deu posse, nesta sexta-feira (1º), aos 48 aprovados no último concurso da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). Durante a solenidade realizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o gestor assinou o termo de posse definitiva das sedes da Semob nos bairros do Cristo e do Centro. Ele também anunciou que, em novembro, será iniciado o curso de formação para os demais aprovados no certame, com previsão de convocação para o início de 2026.

Cícero Lucena destacou que há 20 anos não era realizado um novo concurso para a Semob — órgão criado em sua primeira gestão, quando também convocou os primeiros concursados. O prefeito reafirmou o compromisso da administração com os novos agentes de mobilidade, que já concluíram o curso de formação e estão prontos para atuar. Ele reconheceu o esforço e o mérito dos aprovados que ingressaram no serviço público por meio do concurso.

“Reconhecemos que o desenvolvimento urbano e os desafios da mobilidade nos oferecem uma oportunidade de celebrar o presente, ao mesmo tempo em que renovamos nosso compromisso com um crescimento sustentável. Há 21 anos realizamos o primeiro concurso da Semob e, agora, concretizamos esta segunda edição, com a nomeação e posse dos 48 primeiros colocados. E mais: 52 candidatos iniciarão o curso de formação em novembro, visando sua integração à equipe no próximo ano”, afirmou Cícero Lucena.

Esforço conjunto — O vice-prefeito Leo Bezerra também celebrou a conquista, destacando o esforço da Prefeitura e o apoio da Câmara Municipal para a realização do concurso. Ele ressaltou o espírito público da gestão, que consolida um projeto de fortalecimento das ações de mobilidade urbana.

“A Secretaria da Administração recebeu uma solicitação da Câmara Municipal e, com o apoio da Semob, demos início a este projeto. É com grande satisfação que celebramos hoje a realização de mais um concurso público”, afirmou Leo Bezerra.