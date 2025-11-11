Caravana do Cuidar realiza mais de 380 atendimentos no Bairro das Indústrias

A Caravana do Cuidar realizou, nesta sexta-feira (1º), mais uma edição de atendimentos gratuitos, beneficiando moradores do Bairro das Indústrias e comunidades vizinhas. A ação, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), registrou 385 atendimentos.

O serviço itinerante leva, semanalmente, atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, empregabilidade, embelezamento e direito do consumidor, com o objetivo de aproximar os serviços das pessoas que mais precisam.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares, esteve presente e agradeceu o empenho de todas as equipes envolvidas. “Quero agradecer especialmente a todos os servidores da Prefeitura que saíram de suas unidades para estar mais perto da população. Cada um aqui faz a diferença. Agradeço também às secretarias parceiras, como Saúde, Procon, Empreendedorismo e todas que colaboraram. Em nome do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, reafirmo nosso compromisso de cuidar das pessoas e estar presente onde a população mais precisa”, destacou.

Luiz Sena, presidente da Associação Unidos Combatendo a Fome PB, explicou que a solicitação da Caravana do Cuidar partiu das demandas mais recorrentes da população, especialmente nas áreas de saúde e assistência social, para cadastros no Bolsa Família e entrega de enxovais. Segundo ele, muitas mães enfrentam dificuldades financeiras, e a associação atua diretamente no apoio a elas.

Atualmente, a entidade distribui sopão para mais de mil famílias, além de cestas básicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e fraldas geriátricas. “Se a dor do outro não me constrange, tem algo errado comigo”, afirmou, reforçando que o trabalho começou com sua mãe e que hoje eles seguem juntos com os atendimentos.

Maria de Fátima Barbosa da Silva, moradora da região, foi uma das atendidas e agradeceu pelos serviços recebidos. “Já consegui me consultar e só tenho a agradecer. Isso faz muito bem para todo mundo aqui. Além do médico, fui atendida pelo dentista também. Que Deus abençoe todos que estão ajudando”, disse.

Atendimentos – Durante a ação, foram realizados 385 atendimentos. Os serviços mais procurados foram os relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS), com 69 atendimentos; ao Bolsa Família, com 50; e ao embelezamento, com 62. Também foram registrados atendimentos no CRAS (24), programa Eu Posso (11), Procon (10), Junta Militar (8), Criança Feliz (6) e Cagepa (6).

Na área da saúde, além dos atendimentos médicos (20), houve serviços odontológicos (16), orientação odontológica (15), auriculoterapia (22), vacinação, testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial — cada um com 9 atendimentos. O Castramóvel também esteve presente, realizando 30 agendamentos para castração.