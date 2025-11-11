Atlético-MG vence o Flamengo, no Rio, e abre vantagem

O Atlético-MG saiu na frente do Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite de quinta-feira (31), no Rio de Janeiro, o Galo venceu o rubro-negro carioca por 1 a 0, no Maracanã. A Rádio Nacional transmitiu o jogo ao vivo.

A partida de volta será na próxima quarta-feira (6), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Os alvinegros se classificam em caso de empate. O Flamengo tem de ganhar por dois gols ou mais de saldo durante os 90 minutos para avançar. Caso o placar agregado fique empatado, a vaga será definida nos pênaltis.

A Copa do Brasil é a competição de maior premiação no país. O campeão de 2025 pode acumular R$ 101 milhões ao longo do torneio. O título garante cerca de R$ 77 milhões e o vice assegura R$ 33 milhões. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui às equipes que avançarem às quartas de final pouco mais de R$ 4,7 milhões.

Como foi

As duas equipes foram para o jogo com novidades. No Flamengo, o técnico Filipe Luís relacionou três dos quatro reforços contratados: o lateral Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália; o ponta Samuel Lino e o meia espanhol Saúl, ambos trazidos do Atlético de Madrid, da Espanha. O trio começou a partida no banco de reservas – o meia colombiano Jorge Carrascal, ex-Dínamo de Moscou, da Rússia, ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Pelo lado atleticano, Dudu conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi liberado para atuar na Copa do Brasil. Ele foi punido com seis jogos por ofender a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em janeiro, por uma rede social.

Já o reforço Alexsander, ex-Fluminense e que estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi relacionado pela primeira vez. Tanto o atacante como o volante iniciaram o confronto no banco, mas somente o segundo foi utilizado pelo técnico Cuca, na etapa final.

O Flamengo teve mais presença ofensiva no primeiro tempo, liderou a posse de bola (58% a 42%) e finalizou 11 vezes contra sete do Atlético-MG, mas encontrou dificuldades para entrar na área da equipe mineira. Não à toa, a melhor oportunidade foi um chute de fora da área do volante Evertton Araújo, que parou no travessão.

O Galo voltou melhor do intervalo. Mesmo ficando pouco tempo com a bola nos pés (30% a 70% até metade da etapa final), o time mineiro era perigoso nos contra-ataques e marcava bem a saída de bola rubro-negra. Foi assim que a equipe visitante saiu na frente aos 20 minutos. O atacante Tomás Cuello se intrometeu na troca de passes dos zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz dentro da área e mandou para as redes.

Os cariocas – que já tinham apostado em Samuel Lino no lugar de Matheus Gonçalves – promoveram também as entradas de Saúl e Emerson Royal nas vagas de Gonzalo Plata e Guillermo Varela, respectivamente. A partir daí, o Flamengo pressionou atrás do empate.

Aos 35 minutos, Samuel Lino cruzou pela esquerda e Emerson Royal apareceu na área para finalizar, acertando o travessão. Três minutos depois, o ex-ponta do Atlético de Madrid recebeu de Saúl, escapou do zagueiro Lyanco e chutou cruzado, para ótima defesa do goleiro Everson, do Atlético Mineiro.

Nos acréscimos, Samuel Lino chegou a marcar de cabeça, após cruzamento pela direita de Emerson Royal, dentro da área. O ponta, no entanto, estava adiantado e o gol foi anulado por impedimento, para alívio da torcida alvinegra, que celebrou a vitória no Maracanã.

São Paulo na frente

Mais cedo, nessa quinta-feira, o São Paulo saiu na frente do Athletico-PR, ao vencer, no Morumbis, por 2 a 1. A partida de volta será na Ligga Arena, em Curitiba, na próxima quarta, às 19h30. O tricolor, que chegou à quarta vitória consecutiva na temporada, tem a vantagem do empate. O time do Paraná tem de ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso o rubro-negro paranaense ganhe por um gol de saldo, a decisão será nos pênaltis.

Os donos da casa abriram o placar com Pablo Maia, aos 30 minutos do primeiro tempo. O volante aproveitou a bola ajeitada pelo zagueiro Alan Franco e finalizou de fora da área. Aos 31 da etapa final, o meia Rodriguinho escapou de três marcadores pela esquerda e rolou para o atacante Ferreirinha, dentro da área, ampliar para o time comandado por Hernán Crespo. Aos 43, o atacante Kevin Viveros descontou para os paranaenses.

Mais Copa do Brasil

As oitavas da Copa do Brasil começaram na última terça-feira (29), com a vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O zagueiro Alexander Barboza e o meia Álvaro Montoro balançaram as redes para o Botafogo, que pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta, quarta-feira que vem, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Bragantino precisa ganhar por três ou mais gols nos 90 minutos.

Nessa quarta-feira, outras cinco partidas movimentaram a Copa do Brasil. Confira os resultados:

Internacional 1×2 Fluminense – transmissão da Rádio Nacional.

Bahia 3×2 Retrô

Cruzeiro 0x0 CRB

CSA 0x0 Vasco

Corinthians 1×0 Palmeiras