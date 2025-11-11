ASSISTIR Derby Ponte Preta x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (02), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ponte Preta x Guarani é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (02) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ponte Preta x Guarani: Saiba Onde Assistir ao Clássico da 15ª Rodada da Série C

Neste sábado, 2 de agosto de 2025, acontece um dos clássicos mais aguardados da Série C do Campeonato Brasileiro: Ponte Preta e Guarani se enfrentam às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A partida é válida pela 15ª rodada da competição e terá transmissão ao vivo pela Band, exclusivamente para Campinas e o interior de São Paulo, além das plataformas digitais Bandplay e band.com.br.

Ponte Preta quer retomar o caminho das vitórias

A equipe da Ponte Preta, atualmente segunda colocada na tabela da Série C, chega ao clássico tentando se recuperar da derrota para o líder Caxias, sofrida no último domingo (27). A Macaca busca encaminhar a vaga para a próxima fase do campeonato e garantir sua posição entre os times que vão brigar pelo acesso à Série B.

Guarani busca recuperação após sequência ruim

Do outro lado, o Guarani vive momento complicado. Após duas derrotas e dois empates, o time ficou estacionado na metade da tabela, a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, o que acende um sinal de alerta para a equipe. O clássico diante da Ponte Preta é a chance do Bugre voltar a vencer e deixar a má fase para trás.

Onde assistir ao jogo

Data: 2 de agosto de 2025

2 de agosto de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP)

Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP) Transmissão: Band (para Campinas e interior de SP), Bandplay e band.com.br

Para quem está fora da região da transmissão pela Band, as plataformas digitais da emissora garantem o acesso ao jogo ao vivo com qualidade e comodidade.

Últimas notícias sobre Ponte Preta e Guarani

Guarani anunciou Matheus Costa como novo treinador para tentar recuperar a equipe (28/07/2025)

Ponte Preta busca reação após derrota para o líder Caxias (27/07/2025)

Polêmicas recentes no Guarani, como pedido de anulação de jogo contra Anápolis, movimentam a equipe (24/07/2025)

Para mais notícias e atualizações sobre a Série C do Brasileirão, acompanhe o MR News e fique sempre por dentro dos principais confrontos do futebol nacional!

