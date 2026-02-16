público ampliado e interação entre servidores e palestrantes — Governo da Paraíba

A interação entre público e palestrantes marcou a VI Semana Estadual de Controle Interno, encerrada nesta quinta-feira (31), cuja programação apresentou temas essenciais para a compreensão das novas diretrizes que regem o controle interno no âmbito da gestão pública.

Nesse sentido, o evento cumpriu à risca o seu objetivo maior: difundir conhecimento sobre boas e novas práticas de CI para dezenas de servidores que lidam, diariamente, com tais demandas em seus órgãos estaduais.

Nos três dias do evento, realizado no auditório do Shopping Sebrae, em João Pessoa, nos dias 29, 30 e 31, quem tinha questionamentos ou dúvidas sobre conteúdos apresentados nos painéis, pode fazer consultas aos palestrantes.

Compartilhamento de conhecimentos e experiências.

O secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado (CGE), Letácio Guedes, avalia que a pluralidade de conteúdos apresentados amplia a compreensão de temas sensíveis que, postos em prática, qualificam a gestão estadual.

“Esse ano, a gente conseguiu, em três dias, juntar temas diversos. Desde a parte de recursos humanos até a parte contábil e financeira, a parte de contratações, aspectos bem técnicos da parte de obras, gestão de risco em obras, que é um assunto bem árido, mas foi muito bem conduzido pela SUPLAN, que está de parabéns. Parabéns também à Educação, pelo trabalho feito no âmbito da gestão de risco e contratações. Minha percepção é que a programação agradou a todos os presentes e também aos palestrantes que vieram, o saldo é bem positivo”.

Público ampliado

Da primeira à essa sexta edição, a Semana Estadual de Controle Interno cresceu de forma exponencial, ampliando o acesso dos servidores estaduais ao conhecimento técnico que maximiza o êxito da gestão pública.

“Na primeira edição da Semana de Controle, era praticamente a Controladoria dando palestra. E nesses seis anos, a coisa já vai mostrando que a maturidade da gestão melhorou bastante e hoje são os órgãos que estão apresentando sua melhoria na gestão, nos seus controles. São exemplos que a gente tem de mudança na forma de gerir e na melhoria dos controles”, afirma o secretário-chefe da CGE.

“A educação deu show, a SUPLAN também, e cada vez mais vai ter órgãos mostrando que estão melhorando seus processos, com o objetivo único: entregar os melhores serviços para a população”, avaliou.

Palestras

No encerramento do evento, nesta quinta-feira (31), houve palestra sobre ‘Integridade nas Contratações Públicas’, ministrada por Rodrigo Paiva, da Controladoria-Geral da União (CGU), e Gláucio Ribeiro, da CGE-PB, no turno da manhã.

Em seguida, Nathalia Palitot e Bianca Fernandes, da Secretaria de Educação, discorreram sobre o tema ‘Gestão de Risco e Governança nas Contratações Públicas’.

No turno da tarde, Lucas Sousa, da Zenit, palestrou sobre o tema ‘Rotinas E-Social – Efd Reinf’. E Cláudia Marques, coordenadora-geral da Contabilidade do Estado (CGE), tratou do tema ‘Bens Patrimoniais – SIAF x SIGBP’, ao lado de Emanuel Nascimento, gerente do SIGBP.

