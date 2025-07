Ambulantes que vão trabalhar na Festa das Neves iniciam instalação de barracas neste sábado

A abertura da tradicional Festa das Neves será neste domingo (27), mas para os ambulantes o trabalho começa antes com a instalação das barracas nos locais do evento. No Polo Parque Solon de Lucena, a montagem ocorre neste sábado (26), a partir das 22h, e a desmontagem será feita até as 5h do dia 06 de agosto. No Polo Busto de Tamandaré, onde acontecerá o show do cantor Roberto Carlos, a montagem das estruturas para o comércio informal terá início no dia 04 de agosto, a partir das 22h, e a desmontagem até as 5h do dia 06 de agosto.

É o que ficou definido em reunião realizada, na tarde desta sexta-feira (25), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM). Em seguida, a Prefeitura de João Pessoa promoveu uma palestra sobre segurança em eventos temporários e instalações temporárias, com recomendações essenciais para os ambulantes. O edital com as informações completas sobre as regras foi publicado no Diário Oficial do Município e está disponível neste link.

A palestra contou com a participação de representantes das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e de Infraestrutura (Seinfra), Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, e Energisa Paraíba. Na ocasião, foram compartilhadas orientações sobre o uso correto de fontes de calor e energia elétrica, para garantir a segurança dos comerciantes e do público, nos dois polos da Festa das Neves 2025.

Os mapas do evento também foram apresentados, mostrando as áreas pré-definidas pela Sedurb para o comércio informal. Em seguida, houve o sorteio dos locais exatos onde cada comerciante irá ocupar, de acordo com a atividade comercial exercida, como determina o Edital de Chamamento N° 006/2025. Neste ano, foram oferecidas 455 vagas (70 vagas a mais do que no ano passado, o que representa um acréscimo de 15,3%).

Vale ressaltar que os ambulantes contemplados para as vagas – 265 no Polo Parque Solon de Lucena e 190 vagas no Polo Busto de Tamandaré – deverão obedecer às regras de organização e padronização estabelecidas pela Divisão de Controle e Posturas (DCP) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As autorizações e identificações serão disponibilizadas pela plataforma 1Doc.

Os ambulantes que forem flagrados trabalhando sem uso do crachá estarão sujeitos à revogação da autorização, interdição, remoção e apreensão imediatas. Caso o comerciante não esteja devidamente autorizado nos dias dos eventos, ou descumpra quaisquer medidas previamente estabelecidas através do termo de compromisso, Código de Posturas e outros dispositivos legais, ficará sujeito à apreensão imediata de seus equipamentos/mercadorias e impedimento das suas atividades laborais.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa inicia, neste domingo, a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, clique neste link.