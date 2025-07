onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Sousa e Santa Cruz-RN duelam neste domingo (27), às 16h, pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto será disputado no Estádio Marizão, em Sousa, e marca a despedida do Dinossauro na fase de grupos da competição. Mesmo com chances mínimas, o Tricolor de Natal ainda tem possibilidade de entrar no G-4 do Grupo 3 e avançar ao mata-mata.

(Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

As chances de classificação do Sousa na Série D 2025 foram encerradas na última rodada. Diante do Central, fora de casa, o atual campeão paraibano ficou apenas no empate por 1 a 1 e, com isso, viu suas possibilidades de alcançar o G-4 chegarem ao fim antes da rodada final. No momento, o Alviverde ocupa a lanterna do Grupo 3, com 12 pontos.

O Santa Cruz-RN vive situação semelhante à do seu adversário. Vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Ferroviário e sem vencer há quatro jogos, o Tricolor de Natal ocupa a 6ª posição do Grupo 3, com 14 pontos — três atrás do G-4. Para garantir a 4ª colocação, os potiguares precisam vencer o Sousa e torcer por derrotas de Horizonte e Ferroviário.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Jefferson Emmanoel/Sousa)

Data, horário e local de Sousa x Santa Cruz-RN

Dia: 27 de julho (domingo)

Hora: 16h

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Santa Cruz-RN

Onde assistir : A definir .

Prováveis escalações

SOUSA : Bruno Fuso; Iran, Uesles Moura, Nathan Silva e Emersonn Bastos; Felipe Jacaré, Patrik Dias e Wellington Nunes; Diego Viana, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico : Tardelly Abrantes.

: Bruno Fuso; Iran, Uesles Moura, Nathan Silva e Emersonn Bastos; Felipe Jacaré, Patrik Dias e Wellington Nunes; Diego Viana, Ian Augusto e Diego Ceará. : Tardelly Abrantes. SANTA CRUZ-RN : Fábio; Einstein, Guizão, Eduardo Brito e Wesley; Zé Vitor, Matheus Bambu e Thálisson; Peu, Juninho Potiguar e Diego Costa. Técnico : Eugênio Gomes.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: Assistente 1 : A definir

: Assistente 2 : A definir

: Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Sousa

Os atletas do Sousa receberam folga após o empate diante do Central.

O elenco do Sousa se reapresentou no Estádio Marizão, pela manhã, e realizou uma atividade física. À tarde, os atletas fazem um treino técnico.

