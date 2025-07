Tratores fortalecem agricultura familiar e promovem inclusão produtiva em 12 municípios de MS

Por MRNews



Investimento federal de R$ 2,5 milhões com articulação do Governo do Estado impulsiona a produção rural e leva desenvolvimento aos municípios

Mais que a entrega de máquinas, um passo a mais na inclusão produtiva de milhares de famílias da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Foi com essa tônica que o Governo do Estado, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), realizou nesta sexta-feira (18), no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), em Campo Grande, a entrega de 14 tratores a 12 municípios, com investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões do Governo Federal.

A solenidade reuniu prefeitos, secretários, representantes federais e estaduais e foi marcada por depoimentos que reforçam o papel da agricultura familiar no desenvolvimento regional, além da importância da união institucional para garantir que políticas públicas cheguem à ponta com eficiência.

“O que está acontecendo aqui é a materialização do esforço coletivo. Quando o Governo Federal envia os tratores, o Estado faz a interlocução, e os municípios recebem esse suporte direto, é o cidadão lá no campo quem ganha. Essa entrega fortalece a agricultura familiar, incentiva a permanência do homem no campo e amplia a capacidade de produção com dignidade”, destacou o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

Os tratores entregues são do modelo John Deere 5070E, com 70 cavalos de potência e valor unitário de R$ 185 mil. Foram contemplados os municípios de Campo Grande (2 tratores), Mundo Novo (2), Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Japorã, Jateí, Rio Brilhante e Vicentina.

De acordo com o superintendente federal do MAPA em Mato Grosso do Sul, José Roldão, essa entrega integra um programa mais amplo, que vai além do fornecimento de máquinas. “Além do maquinário, temos linhas de crédito, assistência técnica e estratégias para facilitar o acesso dos pequenos produtores ao sistema bancário. Tudo isso fortalece a produtividade e ajuda a reduzir as desigualdades no campo. E ainda estamos falando de um estado que é referência nacional em sustentabilidade e que precisa ser valorizado por isso”, afirmou.

A prefeita de Mundo Novo, Rosária Andrade, falou em nome dos gestores municipais beneficiados e ressaltou que o suporte do Governo Federal, articulado pelo Estado, chega em boa hora. “Esses tratores vão transformar a realidade da agricultura familiar nos nossos municípios. São máquinas robustas, de qualidade, que vão aumentar a produtividade, a renda e dar mais dignidade aos produtores. Só temos a agradecer”, pontuou.

Um estado que integra políticas públicas

Com 61% dos estabelecimentos agropecuários do Estado vinculados à agricultura familiar, Mato Grosso do Sul tem trabalhado de forma contínua na valorização do setor. A entrega dos tratores fortalece ações estratégicas como o Programa Fomento Rural, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o Pronaf, o Agroflorestar Carbono Neutro e a criação do Selo da Agricultura Familiar.

“Esse conjunto de políticas públicas reflete um compromisso claro: incluir e valorizar quem está na base da produção, gerar renda e promover a segurança alimentar. O Governo do Estado tem atuado ativamente para garantir que todas essas ferramentas cheguem até o produtor, e a entrega de hoje é mais uma dessas pontes que construímos com o Governo Federal”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

Barbosinha reforçou ainda a visão estratégica do governador Eduardo Riedel, que tem apostado no diálogo federativo e na interiorização das políticas públicas como forma de impulsionar o desenvolvimento de forma equilibrada. “Nosso papel é esse: articular, apoiar, fazer com que o pequeno produtor tenha o mesmo acesso às oportunidades que os grandes. Essa entrega é um exemplo do que é possível realizar quando trabalhamos juntos, olhando para quem mais precisa”, concluiu.

