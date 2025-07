dúvida de Neymar sobre Thaciano e boa atuação de Hulk marcam rodada da Série A

O Expresso Paraíba desta segunda-feira (21) destaca a atuação dos atletas paraibanos na 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. O destaque positivo vai para o atacante Hulk, que marcou dois gols, mas não conseguiu evitar mais uma derrota do Atlético-MG. Já o ponto negativo foi Thaciano, que levou Neymar a questionar qual seria a função do meia no esquema do Santos.

Neymar questionou a função de Thaciano no esquema do Santos. (Foto: Reprodução / Premiere)

“Thaciano joga de quê?”

Essa foi a dúvida levantada por Neymar após a derrota do Santos para o Mirassol por 3 a 0, no último sábado (19). Sem conseguir repetir a atuação da vitória sobre o Flamengo, o Peixe foi dominado pelo Leão. Uma das opções utilizadas no segundo tempo foi Thaciano, que teve seu desempenho comprometido ao receber um cartão amarelo com apenas 30 segundos em campo. O baixo rendimento do meia fez com que o camisa 10 questionasse ao técnico Cléber Xavier qual seria a função do paraibano na equipe.

Atuação de galã não evita derrota

Após ter sido o melhor jogador do Atlético-MG na retomada do Brasileirão — na derrota para o Bahia —, Hulk voltou a se destacar nesse domingo (20), ao marcar dois gols e ter uma grande atuação. No entanto, o atacante não conseguiu evitar o segundo revés consecutivo do Galo na competição. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, os mineiros perderam por 3 a 2 e se afastaram do G-6.

Hulk comemorando gol diante do Palmeiras, pela Série A 2025. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Mandaca até tenta, mas é anulado

Após vencer o Sport, o Juventude buscava engatar uma sequência positiva diante do líder Cruzeiro, no Mineirão. Contudo, a Raposa não deu chances e goleou o Jaconero por 4 a 0, com gols de Gabigol (2x), Eduardo e Christian. Atuando como válvula de escape, o meia Mandaca tentou ligar a defesa ao ataque alviverde, mas não teve apoio suficiente dos companheiros.

Rafael Thyere x Arthur Cabral

Na Ilha do Retiro, o Sport perdeu para o Botafogo por 1 a 0, acumulando a terceira derrota seguida no Brasileirão 2025 — a equipe ainda não venceu na competição. O gol do Glorioso foi marcado pelo lateral-esquerdo Cuiabano, mas o destaque foi o duelo entre Rafael Thyere e Arthur Cabral. Enquanto pôde, o zagueiro rubro-negro conseguiu anular o atacante, forçando o camisa 98 a buscar o jogo fora da área.

