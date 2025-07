Cícero Lucena destaca integração entre educação e esporte durante abertura das Olimpíadas Escolares de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena fez a abertura, na tarde desta segunda-feira (21), da maior Olimpíada Escolar Municipal da história da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, que este ano reúne 12 mil estudantes, de 81 escolas, em 14 modalidades esportivas. Durante solenidade realizada no Ginásio O Ronaldão, no Cristo Redentor, o gestor da Capital destacou que a competição se insere numa pedagogia que vem aliando educação, cultura, tecnologia e programas de apoio estudantil.

Essa combinação de políticas, segundo Cícero Lucena, que esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra, coloca João Pessoa em um lugar de destaque na qualidade do ensino e na promoção de mais cidadania. “Uma educação que a gente acredita ser transformadora na vida de cada um. Além do currículo formal, nossa proposta educacional abrange cultura, esportes, lazer, tecnologia, informação e oportunidades de intercâmbio”, afirmou o prefeito.

A abertura da competição, que vai se estender até o dia 9 de agosto, contou com desfile das escolas participantes, numa grande celebração do esporte e da educação. Os estudantes disputarão provas em diversas modalidades esportivas, como Futsal, Voleibol, Vôlei de Praia, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Natação, Ginástica Rítmica, Judô, Bocha Paralímpica e o Kids Games, voltado para os alunos dos anos iniciais.

Incentivo e estrutura – Além de financiar a compra de materiais e atividades esportivas, todos os professores de Educação Física receberam um kit esportivo com equipamentos para auxiliar nas aulas e promover a prática esportiva. Os estudantes também recebem o uniforme completo para competir, representando suas escolas com suas bandeiras e tudo o que é necessário para o sucesso das Olimpíadas Escolares.

“Iniciamos com os jogos do Ensino Fundamental II, que incluem todas as seletivas e as finais, e em seguida teremos o Kids, destinado ao Ensino Fundamental I, com jogos interativos, muitas atividades e diversão. É um formato muito interessante, com uma proposta diferente, voltada para as crianças menores. E neste ano, temos muitas novidades, com um número expressivo de escolas participantes”, afirmou a secretária executiva de Educação de João Pessoa, Luciana Dias.

Oportunidade – Estudante da Escola Anayde Beiriz, no Bairro dos Novais, Jonathan Soares Silva elogiou a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa e disse que a Olimpíada é uma boa oportunidade para os estudantes demonstrarem talento no esporte. “A gente tá numa idade que precisa desse incentivo, de poder mostrar do que somos capazes. O esporte é muito importante, acredito que todos aqui sonham um dia seguir carreira em alguma modalidade”, afirmou o aluno da Rede Municipal de Ensino.