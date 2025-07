Secretaria de Turismo de João Pessoa discute ações de planejamento de posicionamento de mercado

17/07/2025 |

19:00 |

30

O secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, discutiu, nesta quinta-feira (17), ações de planejamento de posicionamento de mercado da capital paraibana com a presidente do Fórum de Turismo Rota do Sanhauá, Vera Simões. O fórum reúne, além de João Pessoa, as cidades de Cabedelo, Santa Rita, Bayeux e Lucena, todas banhadas pelas águas do Rio Sanhauá. Cruz do Espírito Santo deve ser inserido nessa instância em breve. Danylo Aguiar, consultor do Sebrae-PB, também participou da reunião.

Vera Simões, que assumiu recentemente a presidência do Fórum de Turismo Rota do Sanhauá, está se reunindo com os secretários de Turismo e presidentes de Conselhos Municipais de Turismo de todas as cidades no sentido de elaborar pautas de ações compartilhadas. A Setur-JP estará à frente da elaboração de seminários regionais que serão realizados para discutir temas e projetos que deverão ser desenvolvidos em parceria com representantes de todos os municípios e a iniciativa privada.

O fórum foi criado como uma iniciativa do Programa Nacional de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo e conta com o apoio do Sebrae da Paraíba, por meio do Programa de Agentes de Roteirização, e foi formalizado em 2024 com estatuto, diretoria e CNPJ. O objetivo maior é unir os diversos membros e representantes de órgãos públicos e privados interessados no desenvolvimento do turismo sustentável dos municípios citados, definir prioridades, consolidar a formalização para cumprir etapas junto ao Ministério do Turismo.