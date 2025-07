Plantão do final de semana registra 195 atendimentos no Hospital de Coremas com maior procura por causa de dores — Governo da Paraíba

Entre os motivos de maior demanda de procura pelo serviço no final de semana, destacam-se pessoas com queixas de dores, com 49 casos, seguidos de pacientes com sintomas de síndrome gripal, com 19 registros. O hospital atendeu ainda, entre outras demandas, 17 casos de cefaleia, outros 17 de diarreia, além de seis pessoas com crise nervosa, outras seis com fraturas, e ainda seis pessoas vítimas de sinistros de trânsito com moto e quatro feridas com objetos perfuro/cortantes. Uma pessoa deu entrada na unidade por tentativa de suicídio por ingestão medicamentosa.

