Hospital de Catolé do Rocha realiza mais de 420 atendimentos na urgência e ambulatório e 18 cirurgias e sete partos no final de semana

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, unidade da rede estadual de saúde em Catolé do Rocha, realizou 428 atendimentos, entre urgências e consultas médicas em ambulatório, durante o plantão do final de semana. No período, ainda foram realizadas 18 cirurgias e sete partos, além de 408 exames laboratoriais, 79 Raios-X e 42 tomografias. Após avaliação médica, 33 pessoas precisaram ser internadas para observação e cuidados posteriores entre a sexta-feira (11) e o domingo (13).

Foram 131 atendimentos na sexta-feira, outros 178 no sábado e mais 119 no domingo. As causas mais recorrentes de procura pelo serviço foram de pessoas com queixas de dores, com 52 registros, seguido de pacientes para aplicação de medicação própria, com 45 casos. Mas o hospital atendeu ainda 15 pacientes com cefaleia, outros 15 com lombalgia, além de 15 pessoas vítimas de acidentes, sendo 13 com motos e duas no trabalho. O hospital atendeu também pessoas com diarreia (13), com sintomas de síndrome gripal (13), com infecção (12) e com crise hipertensiva (12), entre outras demandas.

No período foram feitas ainda 14 avaliações ortopédicas, nove cardiológicas, quatro avaliações de exames, três avaliações cirúrgicas, além de uma avaliação pediátrica. As cirurgias realizadas durante o plantão foram de colecistectomia (remoção da vesícula biliar), hérnia incisional, perineoplastia (procedimento cirúrgico que visa reconstruir e fortalecer a região do períneo, a área entre a vagina e o ânus), laqueadura (procedimento cirúrgico que tem como objetivo impedir a passagem dos óvulos pelas trompas de Falópio, impedindo a fecundação e, consequentemente, a gravidez), fratura de radio e de úmero, além de uma passagem de fio K em punho (procedimento cirúrgico para estabilizar fraturas ou luxações, utilizando fios finos para alinhar e manter os ossos no lugar).