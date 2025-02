Primeira-dama do Estado prestigia desfile do Bloco Portadores da Folia e reafirma compromisso do Governo com a inclusão — Governo da Paraíba

A primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, prestigiou, na tarde desta terça-feira (25), o desfile do Bloco Portadores da Folia, que ocorreu na orla marítima de João Pessoa e reuniu, dentro do Projeto Folia de Rua, centenas de pessoas com deficiência, parentes e a sociedade numa grande festa de inclusão e alegria, promovida pela Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) e outras entidades, sob o tema “Com alegria e inclusão, todo mundo é carnaval”.

Na ocasião, Ana Maria Lins destacou a importância do momento para a qualidade de vida dos PcDs e externou alegria pela participação no evento. “É uma alegria muito grande viver esse momento com essas pessoas tão especiais. Carnaval é tempo de alegria e eles, que nos ensinam tanto com suas dificuldades e superação, não poderiam ficar fora dessa grande festa. Como diz o governador João Azevêdo, gestão é aquela que cuida das pessoas. E o desfile do Bloco Portadores da Folia presta contas à sociedade de algo que ocorre durante todo o ano, que é o fortalecimento da inclusão. E a gente está aqui para reafirmar esse compromisso”, disse.

A presidente da Funad, Simone Jordão, também destacou a importância do Bloco Portadores da Folia no processo de inclusão das pessoas com deficiência. “A gente precisa promover políticas públicas que fomentem a inclusão — e o Bloco Portadores da Folia, há 32 anos, cumpre essa missão, nesta verdadeira festa que reúne as pessoas com deficiência, familiares e a sociedade como um todo. Um momento de muita alegria, já que a Funad, agora em 2025, chega aos 35 anos fomentando inclusão e qualidade de vida para as pessoas com deficiência na Paraíba”, comentou.

Ao longo do desfile, muitas histórias de amor e superação de mães e pais que abriram mão de muita coisa para cuidar dos filhos com deficiência, como a da aposentada Maria José Prado, de 74 anos, e mãe de Rafael, 40 anos e deficiente visual. “Esse é um momento de descontração e de alegria, e fomos os primeiros a lutar, a perceber a importância de um momento como este para Rafael e tantas outras pessoas como ele, que foi criado com muito amor e até hoje segue sendo amado”, disse.

Carolina Domingues, de 32 anos, descobriu uma doença neurológica há oito anos, que reduziu a mobilidade dela. Para ela, não é difícil descrever a importância do Desfile do Bloco Portadores da Folia. “Sempre me preocupei com a causa do deficiente, estudava muito o assunto e não imaginava que um dia fosse me tornar uma pessoa com deficiência. Este é o segundo ano que participo desse bloco e não tenho dúvida do poder que esse momento tem para a nossa autoestima, algo essencial para qualquer pessoa com deficiência”, observou.

Era perto das 16h quando o Bloco Portadores da Folia saiu, arrastando centenas de foliões e empolgando quem caminhava na orla marítima de João Pessoa, com o tema “Com alegria e inclusão, todo mundo é carnaval”. O bloco foi puxado pela Banda Tentáculos e o Palhaço Pipi, um repertório amplo e um só objetivo: integrar.

Para garantir o sucesso do evento, a Funad obedeceu a algumas etapas, que contemplaram desde o planejamento ao esquema de segurança, sem esquecer dos figurinos, escolha das atrações musicais e do trabalho de divulgação com os usuários.

Além da primeira-dama Ana Maria Lins, o desfile do Portadores da Folia foi prestigiado ainda pelo secretário da Comunicação Institucional (Secom-PB), Nonato Bandeira, e por diversos representantes de entidades que cuidam da causa da pessoa com deficiência na Paraíba, como Susi Belermino, presidente do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência.