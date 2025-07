gol olímpico de Hulk e boa atuação de Arthur Cabral marcam retorno da Série A

Com o fim da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a Série A do Campeonato Brasileiro 2025 retornou nesse fim de semana. Dos nove paraibanos no Brasileirão, apenas Hulk, do Atlético-MG, e Arthur Cabral, do Botafogo, estiveram em campo. O destaque vai para o atacante do Galo, que, mesmo marcando um gol olímpico, não conseguiu evitar a derrota dos mineiros diante do Bahia. De volta ao Brasil, o ex-Benfica contribuiu para a vitória do Glorioso contra o Vasco.

Hulk comemorando gol do Atlético-MG contra o Bahia, pela Série A 2025. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gol olímpico e derrota no fim

Um dos jogos que marcaram o retorno do Brasileirão foi o duelo entre Bahia e Atlético-MG, na Fonte Nova. Luciano Juba abriu o placar para o Esquadrão, mas, aos 45 minutos do segundo tempo, Hulk igualou o marcador com um gol olímpico. No entanto, o Galo não conseguiu evitar a derrota, após o meia Michel Araújo balançar as redes no último lance da partida.

Retorno artilheiro de Arthur Cabral

Contratado para substituir Igor Jesus, que assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, Arthur Cabral estreou com gol no seu retorno ao futebol brasileiro. O atacante abriu o placar na vitória do Botafogo no clássico contra o Vasco, por 2 a 0. O camisa 98 já havia entrado em campo pelo Alvinegro em duas oportunidades na Copa do Mundo de Clubes, mas como reserva.

Arthur Cabral na vitória do Botafogo contra o Vasco, pela Série A 2025. (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Nesta segunda-feira (14), a partida entre Juventude e Sport complementará a 13ª rodada. No Jaconero, o representante da Paraíba é o meia Mandaca, que completará seu jogo de número 100 pelo clube gaúcho. Já no Leão da Ilha, o zagueiro Rafael Thyere deve voltar a campo após se recuperar de uma cirurgia na lombar. O atacante Carlos Alberto, pressionado pela falta de rendimento, está fora dos planos do Rubro-Negro e será emprestado.

