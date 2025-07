Festa do Agricultor celebra 58 anos com Missa e tradicional desfile pelas ruas de Currais Novos

Tradição há quase seis décadas, a Festa do Agricultor reuniu grande público na manhã desta segunda-feira (14) com a Santa Missa e o grande desfile pelas principais ruas do centro da cidade. Celebrando 58 anos, a Festa teve início em 1967 com o saudoso Padre Cortez, e enaltece a força e fé do homem e da mulher no campo. Neste ano, a festa teve como tema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31), e teve organização da Prefeitura, Paróquia de Sant’Ana, Associações Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escolas do Campo, Entidades e Órgãos ligados à agricultura.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok