Cícero Lucena projeta licitação do BRS para ainda este ano e reforça parceria com o Governo do Estado

Recursos assegurados – Coordenador do programa João Pessoa Sustentável, Antônio Elizeu, informou que a operação de crédito da Prefeitura e Governo do Estado junto a AFD possui recursos assegurados e devem ser disponibilizados no próximo mês de agosto. “Os projetos são de responsabilidade da Prefeitura, com o objetivo de atender a todas as exigências do banco, permitindo o lançamento das licitações. Tanto o empréstimo do banco à Prefeitura quanto o do Estado já estão com os recursos em fase de liberação”, detalhou.

